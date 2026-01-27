¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Estudiantes y dónde ver partido por Liga Profesional?

Boca Juniors se medirá contra Estudiantes en un partidazo por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Argentina, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, este miércoles 28 de enero. Ambos equipos están en la obligación de pelear los primeros puestos de Zona A.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs. Estudiantes?

El partidazo entre Boca Juniors contra Estudiantes se realizará el miércoles 28 de enero. Ambos equipos se reforzaron bien y quieren dar la hora en el campeonato argentino.

¿A qué hora juega Boca vs. Estudiantes?

México: 7:15 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:15 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:15 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:15 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:15 p.m.

España: 2:15 a.m. (día siguiente).

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Estudiantes?

La transmisión de este emocionante partido Boca vs. Estudiantes estará a cargo de ESPN y Disney Plus para América Latina (incluido en Perú). En Argentina, el duelo lo puedes televisar por ESPN Premium.

Boca vs. Estudiantes: Historial de partidos

Tanto Boca como Estudiantes se midieron en 277 ocasiones (oficial). El Xeneize ganaron 177 partidos, mientras que el 'León' superó 54 oportunidades. Empataron 56 duelos.

Los últimos 5 partidos entre Estudiantes vs. Boca

2/11/2025 | Estudiantes 1-2 Boca

19/04/2025 | Boca 2-0 Estudiantes

26/08/2024 | Estudiantes 1-1 Boca

30/04/2024 | Estudiantes 1(3)-(1)1 Boca

12/04/2024 | Estudiantes 1-0 Boca

Boca vs Estudiantes: apuestas y pronóstico

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Facundo Farías y Guido Carrillo.

Boca vs. Estudiantes: Posible alineación

Apuestas Estudiantes Empate Boca Juniors Betsson 2.68 2.78 3.00 Betano 2.60 2.90 3.10 Bet365 2.55 2.85 3.00 1xBet 2.64 2.77 3.06 CoolBet 2.60 2.90 3.10 DoradoBet 2.54 2.85 3.10

Para las principales casas de apuestas, Estudiantes tiene una ligera ventaja sobre Boca Juniors.