Se reveló cuanto tiempo estará lesionado Héctor Fértoli en Universitario: "Máximo..."

Héctor Fértoli quedó fuera de la lista de Universitario de Deportes para disputar el partido contra Los Chankas y los próximos duelos del Torneo Apertura de la Liga 1, luego de sufrir una lesión por contusión ósea en la rodilla derecha. Ahora, Javier Rabanal reveló la duración de la ausencia del futbolista argentino.

¿Cuánto tiempo estará lesionado Héctor Fértoli en Universitario?

Universitario comunicó a sus hinchas que Fértoli presenta una contusión ósea en la rodilla derecha y que en la actualidad se encuentra bajo evaluación y tratamiento médico.

Sin embargo, horas después, Javier Rabanal, técnico del equipo merengue, salió a dar a conocer el tiempo en que el jugador argentino estará fuera de los terrenos de juego.

Héctor Fértoli será baja en Universitario de Deportes por dos semanas debido a una lesión.

Héctor Fértoli presenta una contusión en la rodilla y estará lesionado durante 2 semanas, según lo indicado por el entrenador de Universitario de Deportes.

Héctor Fértoli en Universitario

Fértoli llegó a Universitario tras un préstamo de Racing Club de Argentina por toda una temporada con opción de compra; sin embargo, durante el inicio del Torneo Apertura no ha logrado demostrar su mejor rendimiento debido a constantes lesiones.

Antes de ser presentado en la Noche Crema 2026, el volante argentino quedó lesionado, por lo que no fue utilizado por Javier Rabanal en el choque ante Universidad de Chile por un partido amistoso.

Ahora, tras haber jugado solo 3 de 5 partidos en el primer torneo del 2026, quedó fuera por otra nueva lesión que lo dejará inactivo durante 2 semanas más.