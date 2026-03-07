Alineaciones Universitario vs Los Chankas: el imponente once de Rabanal para ganar en la altura

Todo va quedando listo para el esperado enfrentamiento entre Universitario vs Los Chankas como parte de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Municipal. Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, por lo que se espera que salgan con toda su artillería en busca de los tres puntos.

Alineación Universitario de Deportes

Javier Rabanal buscará asegurarse los tres puntos, por lo que así iría para enfrentar a Los Chankas: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Universitario jugará en Andahuaylas.

Una vez más, los cremas tienen la difícil tarea de buscar sumar puntos como visitante luego de sus fallidos resultados en fechas anteriores. Universitario tendrá como objetivo mantenerse en los primeros puestos luego de la dura victoria ante FC Cajamarca y no perderle el ritmo al líder momentáneo del Apertura.

De momento, el cuadro merengue no está disputando la competición internacional de la Copa Libertadores, por lo que se espera que todos los titulares habituales estén disponibles bajo el mando de Javier Rabanal.

Alineación Los Chankas

Así sería el once que alista Walter Paolella para enfrentar una vez más al tricampeón: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz; Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzáles, Brian Guevara; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero.

Los Chankas recibirán a Universitario en Andahuaylas.

El equipo de Walter Paolella buscará volver a dar el batacazo de la fecha luego de que la última vez que se enfrentó a Universitario consiguiera una importante victoria que evitó que los cremas terminen el Clausura como invictos en el campeonato nacional.

El partido ante Universitario será de suma importancia para escalar posiciones y demostrar la buena campaña que vienen realizando y más aún haciendo respetar la localía en Andahuaylas.