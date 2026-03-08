- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Se revela por qué Héctor Fértoli quedó fuera de Universitario para partido ante Chankas: "Fuerte"
Universitario decidió no incluir a Héctor Fértoli para el partido ante Chankas en Andahuaylas. Ahora, se revela la verdadera razón de su salida.
Universitario de Deportes tiene todo listo para su partido ante Chankas en Andahuaylas. El elenco de Javier Rabanal busca cortar su mala racha en dicho escenario, por lo que convocó a sus mejores elementos para este choque. Sin embargo, pese a ser citado en la concentración, se determinó que Héctor Fértoli quede fuera de la nómina principal, ¿Qué pasó?
PUEDES VER: Universitario vs. Chankas EN VIVO HOY: pronóstico, hora, canal de transmisión y entradas
Héctor Fértoli quedó fuera del Universitario vs Chankas
Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, se dio a conocer que Héctor Fértoli, junto a Edison Flores, estaban en lista de concentración para el equipo ‘merengue‘. La idea era que viajen con el plantel a Andahuaylas y ver la posibilidad de que sumen minutos ante Chankas. Sin embargo, todo dio un giro inesperado.
Ahora, el mencionado comunicador indica que el atacante argentino aqueja un golpe de mucha magnitud desde el pasado encuentro ante FC Cajamarca en el Estadio Monumental. Este malestar no ha sido superado, ya que le generó un edema óseo agudo que determinó su desconvocatoria inmediata.
“Sobre Héctor Fértoli. En el partido ante Cajamarca, previo al gol de Alzugaray, le hicieron una falta muy fuerte al rayo. Fue en la tibia y le ha provocado un edema óseo agudo”, informó el mencionado periodista a través de su cuenta oficial de ‘X‘.
Héctor Fértoli está cedido de Racing a Universitario.
De esta manera, se mantiene la idea del comando técnico en no arriesgar jugadores a estas alturas de la temporada. Sabe que próximamente tendrán que afrontar dos torneos a la vez, por lo que desean tener al plantel en óptimas condiciones con miras a hacer un gran rol en cada uno de los certámenes.
¿A qué hora juega Universitario vs Chankas?
El partido entre Universitario vs Chankas se llevará a cabo HOY, domingo 8 de marzo, a partir de las 15.30 horas locales (20.30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90