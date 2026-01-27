Bayern Múnich le comunica firme decisión a Felipe Chávez para partido de Champions League ante PSV

Se viene la última jornada de la fase liga de la Champions League en el que se afrontarán 18 partidos en simultáneo. Uno de ellos es el que protagonizarán Bayern Múnich y PSV en el Philips Stadion de Países Bajos, por lo que el técnico Kompany le informó de firme decisión a uno de los integrantes del cuadro 'bávaro' como Felipe Chávez.

Bayern Múnich tomó firme decisión con Felipe Chávez

Pensando en conseguir una victoria clave de Champions League, se hizo oficial la lista de convocados de Bayern Múnich en el que figura el peruano Felipe Chávez. De esta manera, el volante de la selección peruana sigue siendo considerado por el comando técnico de los 'bávaros' en su afán de lograr un triunfo que les permita cerrar la fase de liga con victoria.

Como se sabe, Bayern Múnich es uno de los dos equipos que lograron su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League. Los alemanes están segundos en la clasificación y matemáticamente es imposible que sean desplazados de los primeros ocho lugares de la tabla.

Dicho ello, es una gran oportunidad para Felipe Chávez en demostrar su mejor nivel en un duelo de Champions League ante PSV. Kompany puede alinearlo unos minutos en este duelo de cierre, con el fin de darle rodaje internacional ante uno de los grandes de Europa como el elenco neerlandés.

Felipe Chávez convocado en Bayern Múnich.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs PSV por Champions League?

Este partido entre Bayern Múnich vs PSV por Champions League se juega el miércoles 28 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN2 y Disney Plus para toda Latinoamérica.