¿Junto a Mbappé? Felipe Chávez podría dejar el Bayern Múnich para irse a España o Italia

¡Sorpresa! Recientemente Felipe Chávez dio de qué hablar a nivel internacional debido a que anotó su primer gol con el plantel principal del Bayern Múnich y también logró debutar oficialmente en la Bundesliga. En medio de todo ello, al volante nacional le comenzaron a llegar ofertas de otros equipos de Alemania, España e Italia; por lo que existe la posibilidad que dentro de poco deje el gigante teutón para continuar con su carrera profesional en otro ambiente.

Como sabemos, el mediocampista de la selección peruana se formó en el elenco bávaro y por ello, ahora que logró jugar en uno de los torneos más importantes del mundo como es el alemán, es común que muchos conjuntos se hayan interesado en él. En ese sentido, el reconocido medio Bild reveló que 'Pipo' tiene grandes chances de irse en condición de préstamo.

Según el mencionado portal, el Bayern Múnich ha recibido ofertas de la 2. Bundesliga (Segunda División de Alemania) por Felipe Chávez y también han mostrado su interés desde España e Italia, aunque no se filtraron cuáles son los clubes detrás de las propuestas. Sin embargo, el volante de la selección peruana ha expresado su deseo por seguir jugando en el elenco de Baviera y se debe cumplir cierta condición para que ello suceda.

Felipe Chávez junto a Luis Díaz en Bayern Múnich.

¿Por qué Bayern Múnich quiere prestar a Felipe Chávez?

El principal problema que tiene 'Pipo' es que su principal competencia en la posición de mediocampista ofensivo es Jamal Musiala, conocido futbolista a nivel mundial. Por ello, nuestro compatriota de 18 años tiene pocas posibilidades de formar parte del primer equipo y es por tal motivo que se busca prestarlo a otra institución. Pese a lo anterior mencionado, todo dependerá de la confianza que le tenga Vincent Kompany y de su rendimiento en los próximos partidos.

¿Cuál es el valor de Felipe Chávez?

Actualmente, Felipe Chávez tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su corta carrera profesional. Si sigue brillando en el Bayern Múnich, o es prestado y destaca en su nuevo club, su precio sin duda alguna seguirá aumentando en los próximos meses.