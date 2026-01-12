¿Alianza o Universitario? Se reveló de que equipo es hincha Felipe Chávez, joya del Bayer Múnich

Y después de mucho tiempo, volvemos a ver a un peruano jugando en la máxima división del fútbol alemán. Sí, Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con la camiseta del Bayer Múnich el último fin de semana. Con 18 años parece que está destinado a ser un jugador de élite, todo dependerá de él y las oportunidades que se le presenten. Ahora surgió una gran duda con respecto a su hinchaje.

Todos se preguntan de que equipo peruano será, ya que por algo decidió representar al Perú. El jugador de la Selección Peruana ya tiene a su favorito y ya anteriormente brindo detalles sobre el tema. Aunque el que lo terminó delatando fue su propio hermano. ¿Alianza o Universitario? Pues, Felipe Chávez es hincha de Alianza Lima.

"Felipe Chávez por parte de nuestro padre, es hincha de de Blanquiazul, es hincha de Alianza Lima. Su mejor amigo es, sin dudas, Bassco Soyer", confesó Fabián Chávez, hermano del volante de Bayer Múnich, para Infobae. Al final, habría sido su padre el que le habría inculcado su amor por la blanquiazul.

Felipe Chávez con la camiseta de la Selección Peruana

Ya hasta se sabe las canciones de Alianza Lima

Sucede que cuando fue convocado a la Selección Peruana y le dieron la bienvenida, tenía que bailar o cantar algo y fue ahí cuando cantó una canción del equipo de Matute. “Me decidí por una canción del Club Alianza Lima. Es el club favorito de mi padre, por eso me sabía la letra. Por ello, una parte del equipo me ovacionó y otra me abucheó, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos", contó en su momento para la misma fuente.

¿Felipe Chávez jugará en Alianza Lima?

Esto es algo sumamente complicado, ya que el piensa hacer su carrera en Europa durante muchos años. Eso no descarta de que algún día tenga la posibilidad de vestir la camiseta de Alianza Lima. Si lo hace seguro que sorprenderá a más de un hincha peruano, incluyendo hasta su mismo padre. Veremos que le tiene preparado el futuro.