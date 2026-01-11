Bayern Múnich toma decisión tras recibir ofertas por Felipe Chávez desde Italia, España y Alemania

El peruano Felipe Chávez inició el año de la mejor manera luego de deslumbrar al técnico Vincent Kompany con un partido perfecto. Además, el 11 de enero hizo su debut oficial vistiendo la camiseta del Bayern Múnich en la primera división frente al Wolfsburgo. Todo esto ha hecho que clubes europeos se interesen por su fichaje y el equipo bávaro ya tomó una postura frente a ello.

Felipe Chávez ilusiona con tener una gran proyección en el fútbol y en su camino ha llamado la atención en el mercado europeo a sus 18 años. El peruano-alemán podría continuar su carrera fuera del Bayern Múnich, pero el equipo dirigido por Kompany sabe a la perfección los planes que tiene para el mediapunta.

Felipe Chávez recibe ofertas de España, Italia y Alemania

De acuerdo al periodista Kerry Hau de Sky Sport, las primeras sensaciones de Vincent Kompany con Felipe Chávez son bastante positivas y se descartó cualquier posibilidad de darlos a préstamo a otros clubes de Europa. La postura del Bayern es clara; buscan la continuidad de las jóvenes promesas y evitar apresurar en su crecimiento.

"Vincent Kompany está muy satisfecho con el rendimiento de David Santos Daiber (18) y Felipe Chávez (18). Ambos talentos continuarán entrenando regularmente con el primer equipo y no serán cedidos hasta el verano, como muy pronto", señaló.

Los últimos reportes indican que se ha registrado el interés de equipos de LaLiga de España, la Serie A, así como de la Bundesliga. Felipe Chávez seguirá entrenando con el primer equipo y estará en evaluación constante frente a cualquier oportunidad que se pueda presentar.

De esta manera, Felipe Chávez está enfocado únicamente en consolidarse en el Bayern Múnich y seguir ganando peso con los minutos que pueda tener en primera división frente a los mejores equipos de cara a lo que será su futuro.