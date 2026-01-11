Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga y desató los elogios de ESPN: "Histórico"

Luego de varios meses de espera, Bayern Múnich hizo oficial el debut de Felipe Chávez en un partido de Bundesliga. En medio de la goleada que le propinaron los 'bávaros' a Wolfsburgo, el DT Kompany no dudó en llamar al mediocampista peruano y hacerlo ingresar sobre los 82 minutos de compromiso.

Felipe Chávez debutó en la Bundesliga

Cuando el partido iba 7-1 a favor de Bayern Múnich contra Wolfsburgo, el DT de los 'bávaros' no dudó en ver la oportunidad idónea de hacer ingresar a nuestro compatriota al terreno de juego. Felipe Chávez apareció al borde del campo con el dorsal '38' y reemplazó nada más y nada menos que al francés Olise, quien marcó doblete en este encuentro.

Inmediatamente se vio la imagen de Felipe Chávez a nivel mundial, los narradores y comentaristas de ESPN no dudaron en expresar su sentir al ver nuevamente a un peruano estrenándose con Bayern Múnich en la Bundesliga. Recordaron a Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, quienes dejaron huella en la historia de la institución alemana.

"Se viene el debut de Felipe Chávez, mediocampista que ya ha jugado algún amistoso nacido en Alemania, pero de descendencia peruana. Madre alemana y papá peruano. va a reemplazar a Olise. Momento histórico para Perú. Desde Pizarro, desde Paolo… jugador de esa nacionalidad no juega en la Primera de Bayern Múnich", manifestaron en ESPN.

Números de Felipe Chávez en su debut con Bayern Múnich

Felipe Chávez tuvo poca acción en los minutos que tuvo en cancha en el duelo entre Bayern Múnich vs Wolfsburgo. El mediocampista peruano tuvo contacto con el esférico en 10 oportunidades, generando 9 pases de manera exitosa. Se espera mayores oportunidades para el jugador de 18 años que quiere hacer historia en el 'Viejo Continente'.

Campus de Bayern Múnich felicita a Felipe Chávez

Las redes sociales de Bayern Múnich hicieron énfasis en el debut de Felipe Chávez por su debut oficial en la Bundesliga. El canterano del cuadro 'bávaro' cumple uno de sus sueños a sus 18 años de edad y espera seguir esa línea con el pasar de las jornadas en esta temporada 2025-2026.

"¡Debut en Bundesliga de Felipe Chávez! ¡Felicidades, Pippo!", escribió la cuenta oficial de Campus de Bayern Múnich para nuestro compatriota.