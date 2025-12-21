Felipe Chávez sorprende con rotunda publicación tras no debutar con Bayern Múnich en la Bundesliga

Una de las novedades en Europa fue la convocatoria de Felipe Chávez en el primer equipo de Bayern Múnich. El mediocampista peruano venía destacando en el plantel filial, pero ahora recibió el llamado de Vincent Kompany para que integre a la escuadra principal en un duelo de Bundesliga ante Heidenheim.

Felipe Chávez no sumó minutos en Bundesliga

Pese a que el marcador siempre estuvo a favor de Bayern Múnich, el DT de los 'bávaros' no vio conveniente que Felipe Chávez haga su debut en la Bundesliga. El peruano estuvo calentando con el resto de compañeros a la espera de ser uno de los 5 cambios que permite el torneo alemán. No obstante, nuestro compatriota se quedó con las ganas de hacer su estreno oficial en una de las ligas top de Europa.

Ante ello, Felipe Chávez se pronunció en redes sociales para dejar en claro su sentir de ser convocado por primera vez al primer equipo de Bayern Múnich en un cotejo oficial. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista de 18 años publicó una postal con la camiseta que tuvo en este partido de Bundesliga con el dorsal '38'.

Es claro que el volante tenía el gran deseo de hacer su debut con Bayern Múnich en lo que significó el último partido del 2025 de los 'bávaros'. Sin embargo, es un gran avance en su carrera ser considerado por Kompany para que se encuentre en el radar de alternativas para los partidos que le deparen al plantel en los torneos que tiene por delante.

Felipe Chávez se pronunció en redes sociales.

Valor de mercado de Felipe Chávez

Según el portal "Transfermarkt", Felipe Chávez tiene un valor de mercado de 600 mil euros a sus 18 años de edad. Es el mejor momento de su carrera y espera seguir siendo clave en la escuadra 'bávara' para poder consolidarse en el elenco alemán. Es un arduo trabajo que tiene por delante, pero que día a día se motiva con estas noticias de ser alternativa para el plantel principal.