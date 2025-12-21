Bayern Múnich sorprende con rotunda decisión sobre el futuro de Felipe Chávez para la Bundesliga

Felipe Chávez es uno de los jugadores peruanos más prometedores, considerando la formación élite que ha tenido en el Bayern Múnich, lo que ha despertado gran expectativa por verlo destacar con la selección peruana. Ahora, el cuadro alemán sorprendió a los hinchas al tomar una rotunda decisión con el futuro del volante para la Bundesliga.

Bayern Múnich sorprende con rotunda decisión sobre el futuro de Felipe Chávez

Felipe Chávez ha venido teniendo una gran temporada en las divisiones menores del cuadro bávaro, e incluso a tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo en varias ocasiones. Pese a ello, el volante fue apartado en los últimos partidos de la inferiores tras haber sufrido una lesión.

Sin embargo, recientemente el Bayern Múnich sorprendió a los seguidores del popular 'Pippo' al comunicar que por primera vez en toda su carrera fue considerado entre la lista de convocados para el partido ante Heidenheim por la Bundesliga 2025/26.

Felipe Chávez fue convocado por primera vez con el Bayern Múnich

No obstante, cabe señalar que el volante nacional iniciará en el banco de suplentes, por lo que deberá esperar su oportunidad para hacer su gran debut profesional con la camiseta del Bayern Múnich, algo que dependerá netamente del DT Vincent Kompany, quien anteriormente ya lo hizo jugar en un amistosos.

Minutos después de anunciar su convocatoria, el Bayern Múnich compartió un video del vestuario del equipo, donde se logra apreciar que 'Pippo' usará el dorsal 38 en su convocatoria con el primer equipo.

Felipe Chávez ha tenido un año de ensueño

Durante este 2025, Felipe Chávez ha dado pasos agigantados en su consagración en el fútbol profesional. Actualmente, es considerado uno de los titulares indiscutibles en las menores del Bayern Múnich, además de que recibió su primer llamado a la selección peruana, donde hizo su debut internacional ante Chile.

De esta forma, si en caso logre sumar minutos en la Bundesliga, Felipe Chávez cerrará una temporada magnífica y podría ganarse un lugar en el primer equipo del cuadro alemán.

Felipe Chávez debutó este 2025 con la selección peruana.

¿Cuál es el valor de mercado de Felipe Chávez?

Luego de haber logrado deslumbrar en los últimos meses, Felipe Chávez ha logrado incrementar su cotización en el mercado, alcanzando los 600 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt.