Fue señalado para dirigir a la selección peruana, pero ahora será DT de gigante sudamericano

Luego de acabado el ciclo de los entrenadores al mando de la Selección Peruana con el fracasado proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026, a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le toca encontrar al mejor entrenador capaz de sacar lo mejor de la actual generación de jugadores con que cuenta la 'bicolor'.

Acabadas las Eliminatorias, Jean Ferrari y su equipo revisan currículos y analizan el perfil ideal que pueda encaminar a esta nueva camada de universo de jugadores: muchos nombres barajaron, entre ellos el de Renato Paiva.

Técnico en la órbita de la Selección primera opción para llegar a gigante sudamericano

Hace unos días, el programa PBO Campeonísimo, de parte de uno de sus panelistas, el exfutbolista Alfonso 'Puchungo' Yáñez, aseguró que el DT portugués Renato Paiva tendría ciertas chances de ser el seleccionador de Perú.

Pese a que nada está confirmado aún, la trayectoria de Paiva es sumamente interesante ya que, como en su momento reveló el periodista Gustavo Peralta, ha dirigido cuadros importantes como el Benfica, León, Bahía, Toluca y Fortaleza, mientras que en su palmarés sudamericano está una liga nacional con el Independiente del Valle en la Serie A de país norteño.

Sin embargo, desde Chile llegan noticias relacionadas a este técnico, pues la cuenta verificada de X, La Voz Azul, especializada en información relacionada a la U. de Chile, afirma que Renato Paiva estaría muy cerca de ser el nuevo director técnica de "La U".

Renato Paiva, se rumorea, estaba en la órbita de la Selección Peruana.

Esta cuenta rescató unas declaraciones del portugués, destacando la importancia capital de la U. de Chile en el país sureño, pero también su repercusión en el ámbito continental: "Veo a La U como un gigante de Chile y un club muy importante en el panorama sudamericano"-

Este mismo medio afirma que la dirigencia de uno de los equipos más grandes de Chile le ha dado el "OK", al punto que es la primera opción para reemplazar al saliente Gustavo Álvarez, todo esto gracias a un acuerdo verbal al que llegaron ambas partes donde el portugués aceptó reducir sus pretensiones salariales.