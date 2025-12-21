Jean Ferrari habló sobre Puno y Cusco como sedes de Perú para las Eliminatorias: "Hay...."

Desde hace mucho tiempo se plantea la idea de que la Selección Peruana pueda imitir a Bolivia y saque ventaja deportiva jugando en la altura. Haciendo grandes partidos como local, los bolivianos han conseguido clasificar al repechaje. El problema de ellos es que regalan muchos puntos jugando de visita, algo que Perú ha mejorado bastante porque ha conseguido grandes triunfos.

Jugando en plazas como Puno o Cusco, la Selección Peruana podría obtener buenos resultados ante grandes rivales como Brasil, Argentina, Uruguay y hasta Colombia. Con eso y haciendo puntos de visita, Perú tendría grandes chances de clasificar al Mundial del 2030. Al parecer todo dependerá de las gestiones que haga la Federación Peruana de Fútbol.

El mismo Jean Ferrari se refirió ante esta posibilidad de mudar la localía a Puno o Cusco, algo que por lo que parece no es del todo sencillo. “Todavía hay que esperar la postura de FIFA con relación a cómo va a ser la Eliminatoria", esta fue su respuesta al ser consultado por la prensa. Llevar los partidos a Puno podría significar jugar a casi 4000 m.s.n.m. Veremos si esta apuesta termina siendo beneficiosa.

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca - Puno

Perú tendría ventaja jugando en Puno

Este último estadio ya sabe lo que es albergar partidos de talla internacional, fue cuando Binacional recibió a Sao Paulo de Brasil y consiguió una victoria histórica en la que se llevaron el partido con un marcador de 2-1. Por temas del Covid 19, Binacional tuvo que jugar sus otros partiods en Lima y los resultados no fueron los esperados. En la altura, algunos equipos sufren más de la cuenta.

Potenciar jugadores con experiencia en altura

Hay jugadores que realmente sufrirían jugar en estas condiciones, por ejemplo los que vienen desde Europa y no juegan normalmente en ciudades de altura. Un claro ejemplo podrían ser Oliver Sonne o hasta Gianluca Lapadula. Perú tendría que empezar a aclimatar a sus mejores jugadores para que rindan en la altura. Además de convocar a los mejores jugadores de equipos de provincia que normalmente jueguen en estas condiciones. Ya veremos como lo terminan organizando.