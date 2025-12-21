Bassco Soyer y Piero Magallanes ponen arriba a Perú por 2-0 sobre Bolivia con sus golazos

En el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en Chincha, la selección peruana viene disputando un partido amistoso ante su similar de Bolivia, aunque este encuentro no está a cargo de la FPF sino de la SAFAP, por lo que la lista de convocados fue diferente a la habitual. Pese a un primer tiempo sin tantos, los goles llegaron en la segunda mitad por obra de Bassco Soyer y Piero Magallanes.

El primero fue una genialidad a larga distancia de Magallanes, quien le pegó fuerte y, tras un pequeño deavío, el balón se metió en la portería defendida por Govea Gerónimo. Esto sucedió a los 41' de la segunda mitad, cuando todos creían que el compromiso culminaría sin goles al sur del Perú.

Luego, casi en el final del partido, a Bassco Soyer le cayó un buen balón dentro del área y únicamente tuvo que mandarlo a las redes, para así sentenciar el encuentro a favor de la selección peruana con un 2-0 contundente. De esta forma, la Blanquirroja se llevó la victoria e hizo respetar la casa.

Vale precisar que este fue el último encuentro de la Bicolor en el 2025, mientras sigue buscando un director técnico oficial para lo que se aproxima. Recordemos que el año entrante hay Copa del Mundo y, debido a que Perú no clasificó, el combinado patrio deberá prepararse para las Eliminatorias al Mundial 2030.

¿Cuál fue el once de Perú ante Bolivia?

Para este partido el director técnico fue Gerardo Ameli, quien mandó la siguiente oncena al terreno de juego: Pedro Gallese, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco, Mathías Llontop, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Carlos Cabello, Rodrigo Vilca, Cristian Neira y Matías Succar.