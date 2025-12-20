- Hoy:
¿Dónde ver Perú vs Bolivia y qué canal transmite el partido amistoso 2025?
Se confirmó el canal que transmitirá el partido amistoso de Perú vs. Bolivia 2025 este domingo en Chincha. ¿Dónde ver en vivo por internet?
Perú y Bolivia cierran el año disputando un amistoso internacional. El partido está programado para que se juegue este domingo 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío en Chincha a partir de las 3:30 p. m. hora local. ¿Cómo y dónde ver la transmisión?
¿Dónde ver Perú vs Bolivia EN VIVO por internet?
Si no tienes una TV cerca, pero igual quieres ver el amistoso Perú vs Bolivia, solo debes sintonizar la página web de América TvGo y seleccionar lo que tú quieres ver. Esta es una forma de seguir el amistoso de la bicolor completamente gratis por internet.
Perú vs Bolivia: qué canal pasa el partido amistoso
El único canal confirmado que pasará la transmisión del partido amistoso entre Perú vs Bolivia este domingo 21 de diciembre es América TV (canal 4 en señal abierta). Además, puedes seguir todas las incidencias y revisar los goles a través de nuestra página web.
Entradas Perú vs Boliva: precio y dónde comprar
La venta de entradas para el partido amistoso de Perú – Bolivia será de forma online a través de la página web Joinnus y estos son los siguientes precios:
- Norte y Sur Con des: S/. 32.50
- Norte y Sur: S/. 65.00
- Oriente 50% dscto: S/. 71.50
- Oriente con desc: S/. 143.00
- Occidente: S/. 169.16
- Occidente VIP: S/. 240.23
