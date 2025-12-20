0

¿Dónde ver Perú vs Bolivia y qué canal transmite el partido amistoso 2025?

Se confirmó el canal que transmitirá el partido amistoso de Perú vs. Bolivia 2025 este domingo en Chincha. ¿Dónde ver en vivo por internet?

Sandra Morales
Perú y Bolivia disputan un amistoso internacional en Chincha
Perú y Bolivia disputan un amistoso internacional en Chincha | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Perú y Bolivia cierran el año disputando un amistoso internacional. El partido está programado para que se juegue este domingo 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío en Chincha a partir de las 3:30 p. m. hora local. ¿Cómo y dónde ver la transmisión?

Perú recibe a Bolivia en Chincha.

PUEDES VER: Perú vs Bolivia EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico, alineaciones y dónde ver amistoso internacional

¿Dónde ver Perú vs Bolivia EN VIVO por internet?

Si no tienes una TV cerca, pero igual quieres ver el amistoso Perú vs Bolivia, solo debes sintonizar la página web de América TvGo y seleccionar lo que tú quieres ver. Esta es una forma de seguir el amistoso de la bicolor completamente gratis por internet.

Perú vs Bolivia: qué canal pasa el partido amistoso

El único canal confirmado que pasará la transmisión del partido amistoso entre Perú vs Bolivia este domingo 21 de diciembre es América TV (canal 4 en señal abierta). Además, puedes seguir todas las incidencias y revisar los goles a través de nuestra página web.

Entradas Perú vs Boliva: precio y dónde comprar

La venta de entradas para el partido amistoso de Perú – Bolivia será de forma online a través de la página web Joinnus y estos son los siguientes precios:

  • Norte y Sur Con des: S/. 32.50
  • Norte y Sur: S/. 65.00
  • Oriente 50% dscto: S/. 71.50
  • Oriente con desc: S/. 143.00
  • Occidente: S/. 169.16
  • Occidente VIP: S/. 240.23

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Ex Universitario llegó a un acuerdo y jugará en Sporting Cristal por todo el 2026: "Goleador"

  2. Alianza Lima cerró acuerdo con talentoso defensa pensando en la Copa Libertadores y Liga 1

  3. Figura brasileña expresó su deseo por jugar en Universitario el 2026: "Le gustaría"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano