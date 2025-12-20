- Hoy:
Perú vs Bolivia EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico, alineaciones y dónde ver amistoso internacional
Perú, equipo representado por la Safap, se medirá ante Bolivia este domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.
Perú y Bolivia se enfrentarán este domingo 21 de diciembre en un amistoso internacional que servirá como una nueva prueba para ambos seleccionados. El encuentro se disputará en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha y será transmitido por América TV. Sigue aquí todas las incidencias y minuto a minuto.
Perú vs Bolivia por amistoso internacional
La selección peruana afrontará este compromiso con un plantel conformado por futbolistas convocados por la Agremiación de Futbolistas, bajo la conducción de Gerardo Ameli. Tras algunos entrenamientos, el técnico viene trabajando una alineación que combina experiencia y juventud, buscando solidez ante un rival exigente.
En el conjunto nacional, Pedro Gallese aparece como una de las principales referencias, acompañado por jóvenes valores que intentarán aportar frescura en ataque como Bassco Soyer. La propuesta de Perú apunta a competir con orden y aprovechar este amistoso como una oportunidad para observar alternativas.
Perú vs Bolivia por amistoso.
Bolivia, por su parte, llega a Chincha como parte de su proceso de preparación, con la mira puesta en su próximo desafío hacia el repechaje que podría clasificarlo al Mundial 2026. El equipo altiplánico contará con jugadores habituales como Carlos Lampe y otros en evaluación, en un partido que será clave para seguir ajustando su funcionamiento colectivo.
Perú vs Bolivia: posibles alineaciones
Perú: Pedro Gallese, Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar.
Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo.
¿Dónde ver Perú vs Bolivia?
El amistoso internacional entre las selecciones de Perú y Bolivia será transmitido por América TV. Asimismo, el encuentro podrá verse vía streaming a través de la plataforma América TvGO.
¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia?
El compromiso está programado para las 3:30 p. m. en el horario de Perú, Colombia y Bolivia. En tanto, en Bolivia el partido arrancará a las 4:30 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
- España: 9:00 p. m.
América TV EN VIVO: señales de transmisión
Señal terrestre
Televisión Digital Terrestre
- Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD) (Este último solo Lima y Callao)
- Piura: Canal 2.1 (HD)
- Trujillo: Canal 6.1 (HD)
- Arequipa: Canal 13.1 (HD)
- Cusco: Canal 29.1 (HD).
Televisión (VHF)
- Chimbote y Piura: Canal 2
- Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto: Canal 4
- Ica y Huancavelica: Canal 5
- Huacho, Trujillo: Canal 6
- Tarma: Canal 7
- Tacna, Pucallpa y Iquitos: Canal 11
- Cajamarca y Chuquibamba: Canal 9
- Tumbes: Canal 12
- Arequipa: Canal 13.
Televisión Digital Terreste
- Huánuco: Canal 15
- Cusco: Canal 29
- Puno: Canal 47.
Señal satélite
- DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)
- Claro TV: Canal 4.
Señal cable
- Movistar Tv: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Claro Tv: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)
- Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)
- Cable Perú: Canal 4
- Visión Perú: Canal 4
- Cable Mundo - Moyobamba: Canal 1
- Cable Vision - La Union - Piura: Canal 17
- Telecable Smart - Paita: Canal 8
- Cable Unión: Canal 7
- Best Cable: Canal 4
- Start Globalcom: Canal 13.
Perú vs Bolivia pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Perú
|empate
|Bolivia
|Betsson
|1.92
|3.35
|3.95
|Betano.pe
|1.85
|3.65
|4.20
|bet365
|1.83
|3.30
|3.90
|1xBet
|1.94
|3.51
|4.54
|CoolbetLATAM
|1.88
|3.30
|4.20
|DoradoBet
|1.76
|3.33
|4.20
¿Dónde jugarán Perú vs Bolivia?
Estadio Félix Castillo Tardío
El Estadio Félix Castillo Tardío está ubicado en el distrito de Chincha, en Ica. El recinto elegido para albergar el Perú vs Bolivia tiene la capacidad de reunir a más de 14.000 espectadores.
