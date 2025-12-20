La Selección Peruana perdió la oportunidad de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se jugará el próximo año. A pesar de que aumentaron los cupos, el equipo no estuvo a la altura y ahora solo le queda prepararse para el próximo proceso eliminatorio. Lo que buscan parar la bicolor es que tenga un equipo joven, es momento del recambio.

Ahora mismo Manuel Barreto es el DT de la Selección Peruana, pero su puesto no es fijo. Ya se viene trabajando en la elección del nuevo DT para los próximos años. Este DT podría estar a cargo de estos futuros amistosos, por lo que es necesario que sea presentado lo más pronto posible. Muchos esperan que sean rivales como Francia, España, Portugal, así que cualquier cosa puede pasar.

"La FPF está cerca de concretar amistosos en las fechas FIFA de marzo y junio ante rivales europeos que disputarán el Mundial", señaló el periodista Gustavo Peralta. Será muy positivo que la Selección Peruana vuelva a enfrentar a estos grandes rivales, así se podrá evidenciar cual es el verdadero nivel de la selección. Lo más rescatable que se recuerda fue cuando Perú llegó a Europa con Ricardo Gareca y le hizo grandes partidos a selecciones como la de Alemania, Suecia y Países Bajos.

Perú jugaría amistosos con rivales europeos / Fuente: Gustavo Peralta

¿Cuándo la Selección Peruana tendrá su nuevo DT?

Según la misma fuente, el nuevo DT de la Selección Peruana sería presentado en el mes de enero. Hay mucha polémica por la elección, pues hasta ahora no hay un nombre que tenga prioridad. Realmente será una sorpresa. Jean Ferrari es el encargado de llegar a un acuerdo con la próxima cabeza del equipo. Podría ser un argentino o uruguayo.

¿Habrá revancha ante Francia?

Tras el partido que jugaron ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018 y el halago posterior de Francia por el nivel de Perú, se esperaba que en algún momento pueda jugarse una revancha. La última vez ganaron con gol de Mbappé y eso significó la eliminación de la Selección Peruana, que venía de perder ante Dinamarca en el primer partido. Ojo que ahora es una posibilidad para el 2026.