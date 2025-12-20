Alineaciones Perú vs Bolivia: el imponente once de la 'Bicolor' para su último partido

Perú vs Bolivia se medirán en un amistoso internacional este domingo 21 de diciembre desde el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha . El compromiso es organizado por la SAFAP, que designó a Gerardo Ameli como director técnico de la selección peruana, la cual tendrá a Pedro Gallese como su principal referente. Conoce la oncena que presentará la ‘Bicolor’ para este importante encuentro.

Alineación de Perú

Pedro Gallese, Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar.

Conscientes de que enfrentarán a una selección con varias figuras, Gerardo Ameli apostará por su mejor once titular, con Pedro Gallese como el encargado de resguardar el arco de la ‘Bicolor’. Además, el ‘Pulpo’ será quien porte la cinta de capitán.

En la línea defensiva, Carlos Cabello y Sebastián Aranda ocuparán las bandas, mientras que Gianfranco Chávez y Gustavo Dulanto serán los responsables de la zaga central. El mediocampo estará integrado por Jorge Murrugarra y Jesús Castillo como volantes de contención, con Cristian Neira y Rodrigo Vilca a cargo de la generación y distribución del juego.

Pedro Gallese comandará a la selección peruana ante Bolivia.

En ofensiva, la delantera estará conformada por Bassco Soyer, quien buscará demostrar la calidad y la experiencia que viene adquiriendo en Portugal, acompañado por Matías Succar, decidido a cortar su sequía goleadora en la temporada.

Alineación de Bolivia

Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo.

Por su parte, la selección boliviana busca seguir su preparación de cara al repechaje del Mundial 2026. El cuadro dirigido por el DT Óscar Villegas concretó una serie de amistosos antes de la definición ante Surinam y busca acercarse a su mejor nivel para volver a una cita mundialista.

Bolivia busca cerrar el año con una victoria y seguir preparándose para el repechaje.

La 'Verde' contará con un equipo con varias de sus figuras principales y otros jugadores que buscarán su oportunidad tras destacar en el fútbol boliviano. Entre los más destacados de su convocatoria se encuentran el golero Carlos Lampe, Diego Medina, Justiniano, entre otros. Los dos primeros se perfilan a poder ser titulares.