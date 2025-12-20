- Hoy:
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por el partido amistoso internacional?
Sigue el partido Perú vs Bolivia por amistoso internacional, este domingo 21 de diciembre EN DIRECTO desde Chincha. ¿A qué hora ver el partido?
Las selecciones de Perú y Bolivia tendrán actividad en el cierre del 2025 cuando afronten un partido amistoso a disputarse en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en Chincha. Este encuentro, que no es válido por fecha FIFA, servirá a la Blanquirroja para continuar con su recambio generacional, mientras que para la ‘Verde’ seguir con los trabajos pensando en su repechaje. A continuación conoce la hora y más detlale para no perderte el cotejo.
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?
En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Perú vs Bolivia por amistoso internacional:
- México: 14:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:30 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 16:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:30 horas (domingo)
- España: 21:30 horas (viernes)
¿Dónde ver Perú vs Bolivia EN VIVO?
El partido amistoso internacional entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por América TV (canal 4 y 704 HD de Movistar). Asimismo, si quieres seguirlo por alguna aplicación, puedes hacerlo a través de América tvGO. También puedes seguir el minuto a minuto por la web de Líbero.
Previa del Perú vs Bolivia
La selección peruana llega a este compromiso con una derrota por 2-1 ante su similar de Chile como parte de los amistosos que el equipo de Manuel Barreto tuvo en noviembre, pues antes del choque contra ‘La Roja’, empató 1-1 con Rusia. En ese contexto, la Blanquirroja buscará cerrar el año con una victoria jugando como local en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.
Perú busca cerrar el año con victoria tras derrota frente a Chile
Por su parte, Bolivia tampoco llega con un buenos resultados debido a que en su gira de amistosos de noviembre cayó frente a Japón 3-0 y 2-0 con Corea del Sur. Cada partido es para el conjunto del Altiplano un nuevo examen buscando consolidar el equipo con el que afrontará en marzo el esperado repechaje rumbo al Mundial 2026.
