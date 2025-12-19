Gallese recibe firme calificativo en Colombia tras fichar por Deportivo Cali: "Tener este…"

Para muchos hinchas, Pedro Gallese es uno de los arqueros más importantes de la selección peruana de los últimos años, con experiencia en el extranjero donde pasó buena parte de su carrera. Ahora, y a poco de terminar el 2025, sorprendió al firmar rápidamente por un equipo colombiano.

Y es que el popular ‘Pulpo’ dejó las filas de Orlando City, para ser anunciado como flamante refuerzo de Deportivo Cali en medio del mercado de pases. Tras su oficialización, Richard Lee, máximo representante del grupo inversor que se encuentra en el club, dio una entrevista para PBO Campeonísimo.

Pedro Gallese inicia una nueva etapa con camiseta de Deportivo Cali

“Con una gran ilusión y muy emocionados de tener ese tipo de talento, bagaje, experiencia. Va a venir a transformar el club. Nosotros llevamos menos de un mes de haber transformado el Deportivo Cali a sociedad anónima, somos un grupo de inversión que lo que llega es a transformar en lo deportivo, social, infraestructura”, dijo al ser consultado sobre su opinión respecto al fichaje del portero peruano.

(Video: PBO Campeonísimo)

Asimismo, se refirió a la experiencia de Pedro Gallese para poder lograr los objetivos con su nuevo club. El guardameta nacional es titular indiscutible de la Blanquirroja con un Mundial, destacando con grandes actuaciones a lo largo de su carrera.

“Al final del día el concepto es que eres un equipo de fútbol, entonces teníamos que llegarlo a transformar desde lo técnico y táctico, pero también desde el liderazgo comprobado y eso es algo que nos llega a sumar muchísimo por la experiencia, edad, y complementado con chicos colombianos más jóvenes se va a armar un buen equipo”, agregó.

