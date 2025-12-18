Jean Ferrari confirma al nuevo DT de la selección peruana: "El técnico va a ser..."

Uno de los aspectos que genera mucha expectativa en el hincha es con relación al nuevo DT de la selección peruana. Luego de la nefasta campaña con miras al Mundial 2026, ahora la FPF trabaja en la búsqueda del estratega idóneo para competir en el nuevo formato de clasificación a la Copa del Mundo 2030. Jean Ferrari, director general de fútbol, brindó recientemente unas declaraciones que encaminan al elegido para vestir el buzo de la Bicolor.

Jean Ferrari confirma al DT de la selección peruana

Ferrari no calló ante los medios de prensa cuando fue consultado sobre los avances con relación al DT de la selección peruana. El directivo de la FPF fue firme en su respuesta y confirmó que el estratega va a ser extranjero, ya que dentro de su gestión no ha evaluado a ningún técnico nacional.

Por si fuera poco, reveló que ha tenido contacto con varios técnicos en estos últimos meses, por lo que hay uno que tiene cierta ventaja y que se perfila a ser el nuevo DT de la selección peruana. Sin embargo, fiel a su estilo, recalca que aún no hay nada definido y que lo anunciarán en el momento idóneo para calma de la afición nacional.

"Estamos en una etapa de entrevistas. Ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con alguno de ellos. Yo creo que estamos yendo por buen camino. Sí, hay alguno que ya sacó un poco de ventaja, pero bueno esto todavía no está definido. El técnico va a ser extranjero, no estoy evaluando un técnico local", informó Jean Ferrari en el video difundido por "Entre Bolas".

(VIDEO: Entre Bolas)

De esta manera, los hinchas poco a poco van acercándose a la verdad en lo que respecta al nuevo estratega que tendrá la responsabilidad de volver a poner a Perú en la máxima cita del fútbol como lo es una Copa del Mundo. Desde la era de Ricardo Gareca, la Bicolor no ha estado cerca de la clasificación, por lo que la afición espera un DT radical que tenga firme el objetivo para más de 36 millones de ciudadanos,