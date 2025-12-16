Jean Ferrari preocupado con el fichaje de Javier Rabanal como DT de la U: "Un entrenador..."

Universitario logró el tricampeonato, pero después de la celebración empezaron a llegar noticias no tan buenas. Muy aparte de la salida de jugadores como Jairo Vélez y el deseo de Rodrigo Ureña de cambiar de camiseta, está el tema del adiós de Jorge Fossati. EL DT uruguayo no llegó a un acuerdo con la directiva y a los días encontraron su reemplazo: Javier Rabanal.

El español, ex Independiente del Valle, llegó a un acuerdo con Universitario y en los próximos días llegará al Perú para ser presentado de manera oficial. Tiene 46 años y viene de ser campeón en Ecuador, además llegó a semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora lo que será noticia es la opinión de Jean Ferrari. Pues, el ahora director general de fútbol de la FPF, opinió sobre el nuevo fichaje de su ex club.

"Lo pude ver (Javier Rabanal) en Copa Libertadores cuando fui administrador de la 'U'. Me parece un entrenador joven, es una apuesta arriesgada", señaló Jean Ferrari para el Comercio. Está claro que si él hubiera seguido en el cargo en Universitario, habría hecho lo posible para que Jorge Fossati. Hasta el mismo 'Nono' estaba contento con la presencia de él como administrador.

Jean Ferrari es el Director General de Fútbol en la FPF





Javier Rabanal es una apuesta arriesgada

Por su edad, Jean Ferrari considera que el DT español es una apuesta arriesgada. Universitario está apostando por un entrenador joven, así como lo hizo Independiente del Valle y terminó obteniendo buenos resultados. En tienda crema esperan que vuelva a hacer lo mismo, más en un año importante donde buscarán ser tetracampeones.

La experiencia de Javier Rabanal

Su carrera la empezó en España ganando experiencia en divisiones menores como segundo entrenador y hasta como preparador físico. Lo mismo hizo en Cánada, China y hasta que llegó a Países Bajos, dónde fue campeón siendo segundo entrenador del PSV. Tuvo la oportunidad de llegar a Sudamérica para hacer cargo del equipo de la filial de Independiente del Valle y terminó a cargo del primer equipo. Ahora tendrá una chance de oro en Universitario, actual tricampeón del fútbol peruano.