Javier Rabanal se rinde ante cracks de IDV y los pide para Universitario: "Los llevaría"

Javier Rabanal se convertirá en el cerebro de Universitario de Deportes y será el encargado de dirigir al equipo el próximo año en el torneo local y la Copa Libertadores. A falta de la presentación oficial, el reconocido entrenador español fue contundente al señalar a la cantidad de jugadores que se llevaría de Independiente del Valle a la 'U'.

En el programa L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta confirmó que Javier Rabanal ya tiene todo acordado con Universitario para ser el nuevo DT en reemplazo de Jorge Fossati y solo faltan pequeños detalles. La presentación del estratega se estaría haciendo pronto para darle inicio a la pretemporada del tricampeón del fútbol peruano.

Rabanal revela qué jugadores de IDV se llevaría a Universitario

Javier Rabanal llega a Universitario luego de ser campeón con Independiente del Valle en Ecuador y su forma de juego ha llamado la atención entre los dirigentes de la 'U'. Por ello, el español estará a cargo del elenco 'crema' en la próxima temporada y los hinchas quieren saber cuáles serán los fichajes que realizará para reforzar el plantel.

Durante una entrevista con 'El canal del fútbol' de Ecuador', Javier Rabanal habló sobre su futuro alejado de IDV, pero también se le preguntó si está dentro de sus planes llevarse a ciertos jugadores del plantel actual para Universitario. El entrenador señaló que, de ser posible, se llevaría a más de cinco futbolistas que considera claves en su planteamiento.

"No te voy a decir nombres, no te voy a decir ni siquiera que sea capaz de ficharlos, pero sí te digo que de mi plantel de este año, ocho jugadores me los llevaría yo si pudiera, seguro, si pudiera", señaló.

(Video: ECDF)

¿Cuándo será presentado Javier Rabanal en Universitario?

De momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Universitario y tampoco se tiene una fecha exacta de cuándo sería la llegada del técnico a Lima. Sin embargo, se debe considerar que desde el club y el nuevo cuerpo técnico deben tener todo listo antes de iniciar la pretemporada.