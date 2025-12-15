0
LO ÚLTIMO
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

Universitario y los posibles rivales que tendrá en la Copa Libertadores 2026

Universitario logró clasificarse a la Copa Libertadores de manera directa tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1. ¿Quiénes serían sus posibles rivales?

Jasmin Huaman
Los posibles rivales de Universitario en la Copa Libertadores 2026.
Los posibles rivales de Universitario en la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Como campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes obtuvo su clasificación directa a la Libertadores 2026. A diferencia de otros equipos, no tendrá que jugar más partidos para clasificar a la fase de grupos de dicho certamen. Se espera que el equipo 'crema' pueda mejorar los resultados de la temporada anterior y superar a sus rivales en llaves directas.

Pasó de Alianza Lima a Universitario y ahora anunció su retiro del fútbol profesional.

PUEDES VER: Dejó Alianza para jugar en Universitario y ahora sorprendió tras anunciar su retiro: "Gracias"

Los equipos peruanos que clasificaron de manera directa a la Copa Libertadores son Universitario de Deportes y Cusco FC. Asimismo, Sporting Cristal estará presente desde la fase 2 del certamen y Alianza Lima tendrá que remarla desde la fase 1 para luchar por conseguir llegar a los grupos.

Posibles rivales de Universitario en la Libertadores 2026

Tanto Universitario como Cusco FC lograron clasificar a la fase directa de grupos en la Copa Libertadores. En ese sentido, es importante tener en cuenta cuáles son los equipos que tendrán como rivales. El sorteo se realizará el 18 de marzo.

  • De Argentina: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central o Boca Juniors
  • De Bolivia: Always Ready o Bolívar
  • De Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense o Campeón de Copa Brasil o Botafogo
  • De Chile: Coquimbo Unido o Universidad Católica
  • De Colombia: Independiente Santa Fe o Junior/Tolima
  • De Ecuador: Independiente del Valle o Liga de Quito/FC Barcelona
  • De Paraguay: Cerro Porteño o Libertad
  • De Uruguay: Nacional o Peñarol
  • De Venezuela: Universidad Central o Deportivo La Guaira

A falta de confirmación, el primer partido de Universitario en la Copa Libertadores sería entre las fechas del 7 al 9 de abril de 2026.

¿Cuándo inicia la Copa Libertadores 2026?

El inicio de la Copa Libertadores será el martes 3 de febrero, donde los equipos buscarán por llegar a la fase de grupos de la competición. La final del torneo será el 28 de noviembre y se jugará en Montevideo, Uruguay.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal y los tres jugadores confirmados que no continuarán para la temporada 2026

  2. Se fue de Sporting Cristal y ahora rompió el mercado firmando por CD Moquegua: "A dejar el alma"

  3. Alianza Lima y todos los rivales que debe vencer para llegar a Fase de Grupos de la Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano