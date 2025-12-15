Universitario y los posibles rivales que tendrá en la Copa Libertadores 2026

Como campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes obtuvo su clasificación directa a la Libertadores 2026. A diferencia de otros equipos, no tendrá que jugar más partidos para clasificar a la fase de grupos de dicho certamen. Se espera que el equipo 'crema' pueda mejorar los resultados de la temporada anterior y superar a sus rivales en llaves directas.

Los equipos peruanos que clasificaron de manera directa a la Copa Libertadores son Universitario de Deportes y Cusco FC. Asimismo, Sporting Cristal estará presente desde la fase 2 del certamen y Alianza Lima tendrá que remarla desde la fase 1 para luchar por conseguir llegar a los grupos.

Posibles rivales de Universitario en la Libertadores 2026

Tanto Universitario como Cusco FC lograron clasificar a la fase directa de grupos en la Copa Libertadores. En ese sentido, es importante tener en cuenta cuáles son los equipos que tendrán como rivales. El sorteo se realizará el 18 de marzo.

De Argentina : Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central o Boca Juniors

: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central o Boca Juniors De Bolivia : Always Ready o Bolívar

: Always Ready o Bolívar De Brasil : Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense o Campeón de Copa Brasil o Botafogo

: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense o Campeón de Copa Brasil o Botafogo De Chile : Coquimbo Unido o Universidad Católica

: Coquimbo Unido o Universidad Católica De Colombia : Independiente Santa Fe o Junior/Tolima

: Independiente Santa Fe o Junior/Tolima De Ecuador : Independiente del Valle o Liga de Quito/FC Barcelona

: Independiente del Valle o Liga de Quito/FC Barcelona De Paraguay : Cerro Porteño o Libertad

: Cerro Porteño o Libertad De Uruguay : Nacional o Peñarol

: Nacional o Peñarol De Venezuela: Universidad Central o Deportivo La Guaira

A falta de confirmación, el primer partido de Universitario en la Copa Libertadores sería entre las fechas del 7 al 9 de abril de 2026.

¿Cuándo inicia la Copa Libertadores 2026?

El inicio de la Copa Libertadores será el martes 3 de febrero, donde los equipos buscarán por llegar a la fase de grupos de la competición. La final del torneo será el 28 de noviembre y se jugará en Montevideo, Uruguay.