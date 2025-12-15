- Hoy:
Universitario y los posibles rivales que tendrá en la Copa Libertadores 2026
Universitario logró clasificarse a la Copa Libertadores de manera directa tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1. ¿Quiénes serían sus posibles rivales?
Como campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes obtuvo su clasificación directa a la Libertadores 2026. A diferencia de otros equipos, no tendrá que jugar más partidos para clasificar a la fase de grupos de dicho certamen. Se espera que el equipo 'crema' pueda mejorar los resultados de la temporada anterior y superar a sus rivales en llaves directas.
PUEDES VER: Dejó Alianza para jugar en Universitario y ahora sorprendió tras anunciar su retiro: "Gracias"
Los equipos peruanos que clasificaron de manera directa a la Copa Libertadores son Universitario de Deportes y Cusco FC. Asimismo, Sporting Cristal estará presente desde la fase 2 del certamen y Alianza Lima tendrá que remarla desde la fase 1 para luchar por conseguir llegar a los grupos.
Posibles rivales de Universitario en la Libertadores 2026
Tanto Universitario como Cusco FC lograron clasificar a la fase directa de grupos en la Copa Libertadores. En ese sentido, es importante tener en cuenta cuáles son los equipos que tendrán como rivales. El sorteo se realizará el 18 de marzo.
- De Argentina: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central o Boca Juniors
- De Bolivia: Always Ready o Bolívar
- De Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense o Campeón de Copa Brasil o Botafogo
- De Chile: Coquimbo Unido o Universidad Católica
- De Colombia: Independiente Santa Fe o Junior/Tolima
- De Ecuador: Independiente del Valle o Liga de Quito/FC Barcelona
- De Paraguay: Cerro Porteño o Libertad
- De Uruguay: Nacional o Peñarol
- De Venezuela: Universidad Central o Deportivo La Guaira
A falta de confirmación, el primer partido de Universitario en la Copa Libertadores sería entre las fechas del 7 al 9 de abril de 2026.
¿Cuándo inicia la Copa Libertadores 2026?
El inicio de la Copa Libertadores será el martes 3 de febrero, donde los equipos buscarán por llegar a la fase de grupos de la competición. La final del torneo será el 28 de noviembre y se jugará en Montevideo, Uruguay.
