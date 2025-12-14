Cristal ganó 1-0 a Universitario y se coronó campeón en importante torneo nacional

Sporting Cristal siempre se ha destacado por ser uno de los equipos peruanos que más títulos nacionales ha obtenido durante toda su trayectoria profesional. En esta ocasión, el equipo femenino de la escuadra celeste no fue la excepción y se consagró campeón en la Liga Departamental Femenina al vencer por 1-0 a Universitario de Deportes en la categoría Sub-14.

Sporting Cristal ganó 1-0 a Universitario y se coronó campeón en destacado torneo peruano

La Sub-14 Femenina de Cristal venció 1-0 a Universitario en la Liga Departamental, logrando así coronarse campeonas de la Copa Oro, superando a su clásico rival a lo largo de los años.

Con gol de Cristina Ramos, la delegación rimense dejó en claro que no solo en el masculino han logrado vencer a los cremas en finales, sino también en esta categoría que sienta las bases de su equipo femenino de mayores.

Sporting Cristal ganó 1-0 a Universitario y se consagró campeón de la categoría Sub-14 de la Liga Departamental Femenina.

De esta forma, las celestes lograron ganar el título nacional del campeonato organizado por la Federación Peruana de Fútbol y la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Lima.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Sporting Cristal Femenino felicitó públicamente a su equipo de menores con la contundente frase: "¡Orgullo celeste!".

Sporting Cristal Sub-14 campeón de la Liga Departamental Femenino.

La Liga Departamental de Lima también emitió un mensaje elogiando el buen juego, la personalidad y el talento demostrado por las jugadoras del equipo rimense en este torneo oficial.

"Con garra, talento y corazón celeste, nuestras chicas levantan el título y llevan los colores celeste y blanco a la Etapa Nacional, representando a Lima con orgullo", se puede leer en la publicación.

Tras vencer por 1-0 a Universitario de Deportes y coronarse campeonas de la Liga Departamental, el equipo Sub-14 de Sporting Cristal jugará la Etapa Nacional defendiendo el departamento de Lima ante los demás clubes provinciales.