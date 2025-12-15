Sporting Cristal define salidas: defensa no renovará su contrato de cara al 2026

Finalizado oficialmente la Liga 1, la dirigencia de Sporting Cristal está tomando decisiones sobre los futbolistas cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre de 2025. Es por eso que un defensor no seguirá en el club celeste de cara a la próxima temporada del 2026: Estamos hablando de Gabriel Alfaro.

Defensa de Sporting Cristal no seguirá en el club y no será renovado de cara al 2026

Según informó el periodista Cristhian Fanárraga, Alfaro continuará su carrera profesional en otro club, ya que Cristal decidió no renovarle para el siguiente año. "Gabriel Alfaro no seguirá en Sporting Cristal la próxima temporada", se puede leer en X (antes Twitter).

Gabriel Alfaro es un defensor que hizo su debut oficial en la primera división de la Liga 1 a los 19 años cuando Tiago Nunes era el técnico de Cristal en 2024.

El defensa Gabriel Alfaro no será renovado en Sporting Cristal de cara a la Liga 1 2026.

Sin embargo, no logró despegar y no se consolidó en el equipo principal, por lo que la dirigencia decidió que el futbolista juegue cedido en Comerciantes Unidos durante el 2025.

Si bien es cierto, Alfaro pertenece a Cristal hasta fines del año presente, los dirigentes celestes ya tomaron la decisión de no renovarle, por lo que el defensor peruano termina su paso tras dos años en el club principal y 8 años en la divisiones menores.

Gabriel Alfaro logró seguir jugando en la primera división con Comerciantes Unidos durante el 2025, por lo que participó en el Torneo Apertura y Clausura, disputando 25 partidos oficiales.

Debido al mal año del club, el futbolista tampoco continuará y buscará un nuevo equipo. Es importante mencionar que su valor actual en el mercado alcanza los 200 mil euros, siendo su monto más alto dentro de su carrera.