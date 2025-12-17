Alianza Lima igualó 0-0 con Sporting Cristal y puso en riesgo el título de la temporada 2025

Por la ida de la Final del Torneo Juvenil Sub 18, Alianza Lima fue local ante Sporting Cristal en el Esther Grande de Bentín de Lurín. El cuadro blanquiazul no pasó del empate sin goles ante los celestes, quienes ahora tienen la ventaja para el choque de vuelta que se disputará en La Florida, Rímac.

Alianza Lima y Sporting Cristal igualaron en la primera final

Ambos encuentros fueron protagonistas en la llave final del Clausura 2025, en el que Alianza Lima logró imponer su nombre para forzar una nueva definición por el título nacional. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace semanas, ahora los 'íntimos' no pudieron ante los 'rimenses' y terminaron el encuentro en Lurín con un jugador menos.

Un 0-0 que deja abierta la posibilidad para los siguientes 90 minutos que se jugarán en La Florida, sabiendo que Sporting Cristal es fuerte y que no querrá cometer los mismos errores que se vivieron en la llave definitoria del Clausura del Torneo Juvenil Sub 18 2025.

(VIDEO: DyJ Sports)

Vale indicar, que el campeón nacional del Torneo Juvenil Sub 18 será el representante peruano para la Copa Libertadores Sub 20 que se disputará el 2026. Un gran certamen para poner a prueba las jóvenes promesas del fútbol peruano, y para un club que quiere seguir en la órbita internacional.

Próximo partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima

El compromiso de vuelta por la final del Torneo Juvenil Sub 18 2025 entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre a partir de las 10:00 horas locales en el campo de La Florida, Rímac. La transmisión de este cotejo se verá por la plataforma de Youtube de DyJ Sports.