Alianza Lima remece el mercado y va por defensa chileno de casi 2 millones de euros: "Contacto"

Alianza Lima da la sorpresa en el mercado de pases al tener acercamiento hacia futbolista internacional que se desempeña como defensa. Nos referimos a Nicolás Díaz, jugador que es convocado a la selección chilena y que viene de tener actuaciones en la Liga MX 2025 con Puebla.

Alianza Lima quiere el fichaje de Nicolás Díaz

En una de las recientes emisiones del 'Live' en Youtube del periodista José Varela, se informó el interés que tiene el cuadro blanquiazul por el chileno Nicolás Díaz. Es uno de los futbolistas sureños que se encuentra entre los mejores cotizados del mercado, por lo que ahora busca un club que le de protagonismo a sus 26 años.

Nicolás Díaz jugó en Puebla de México este 2025.

Hoy por hoy, Nicolás Díaz pertenece a Xolos de Tijuana en México, pero ha estado cedido en Puebla para afrontar el Apertura 2025. Es por ello, que la posibilidad de que llegue a Alianza Lima sería en calidad de préstamo, por lo que queda aguardar los avances que vaya teniendo la directiva con el defensa que también se desempeña como lateral izquierdo. Vale aclarar, que el chileno ya conoce del cuadro blanquiazul y que es un pedido del mismo DT Pablo Guede.

"Alianza Lima está interesado en un central extranjero. El chileno Nicolás Díaz que pertenece a Xolos de Tijuana, son dueños de su carta pase. El jugador está prestado en el Puebla de México. Es un nombre que está en carpeta y están interesados en este jugador. Pablo Guede lo ha dirigido, y el mismo DT lo ha pedido. Ya hay contacto. El jugador ya sabe del interés de Alianza Lima. Si llega sería cedido a préstamo", informó el periodista José Varela.

(VIDEO: Youtube José Varela)

¿En qué clubes ha jugado Nicolás Díaz?

Palestino (Chile)

Monarcas Morelia (México)

Mazatlán FC (México)

Tijuana (México)

Unión Española (Chile)

Puebla (México)

Valor de mercado de Nicolás Díaz

Según el portal "Transfermarkt", Nicolás Díaz tiene un valor de mercado de 1.50 millones de euros a sus 26 años de edad. El futbolista tuvo su mejor rendimiento desde que llegó a México en la temporada 2021, en el que llegó a valer 3 millones de euros para ser uno de los futuros defensas de la escuadra de 'La Roja'.