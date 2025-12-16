- Hoy:
Renzo Garcés no dudó en elogiar a ex Boca Juniors que jugará en Alianza Lima el 2026: "Lo admiraba"
El defensa de Alianza Lima, Renzo Garcés sorprendió al rendirse ante el nivel de un destacado jugador con pasado en Boca Juniors que firmó por los íntimos hasta 2026.
Alianza Lima acaba de anunciar por todo lo alto a Luis Ramos como su flamante delantero, y previamente, hicieron lo propio con el exvolante de Universitario de Deportes, Jairo Vélez. Sin embargo, la directiva del cuadro íntimo va con todo para asegurar a sus nuevos fichajes procedentes del extranjero. En medio de ello, el defensa Renzo Garcés impactó al destacar a un ex Boca Juniors que jugará en Matute el 2026.
Renzo Garcés se rindió ante ex Boca Juniors que jugará en Alianza Lima el 2026
Carlos Zambrano, tiene contrato con la institución victoriana hasta fines de la próxima temporada. En unas declaraciones, el 'León', afirmó que su futuro está asegurado en el 'equipo del pueblo', descartando así algunos rumores que lo acercaban a otros elencos.
Por tal razón, a través de una reciente entrevista con el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, el exzaguero de Sporting Cristal no dudó en reconocer que el 'Káiser' siempre fue uno de sus referentes. Además, Garcés aprovechó en destacar la personalidad de su actual compañero en el terreno de juego.
Carlos Zambrano jugará en Alianza Lima el 2026
"Las veces que me convocaban cuando estaba en la César Vallejo yo lo admiraba por su manera de jugar, incluso por su temperamento por imponer, no se achicaba con nadie dentro del campo, eso me gustaba mucho de él. Y bueno poder compartirlo en Alianza fue mucho más diferente porque lo conocí más íntimamente", expresó.
En otra parte de la entrevista, Renzo Garcés recordó una anécdota con un juez principal, en los inicios de su carrera profesional, y admitió que era recurrente que sea amonestado por su juego intenso. En esa línea, subrayó que la expulsión que más le costó esta temporada ocurrió en el clásico frente a Universitario de Deportes por el Clausura, que se disputó en el Estadio Monumental de Ate.
"En menores a mi me paraban expulsando, era algo que yo sufría mucho en ese aspecto, incluso hace poco me encontré con un árbitro de las Divisiones Menores y me decía oye Renzo, te expulsaba todos los días. Ese año, ereo que la expulsión más vehemente fue en el clásico, y después por jugadas contra Sao Paulo", sentenció.
