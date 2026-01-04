Partidos de hoy, lunes 5 de enero: Programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 5 de enero del 2026. Horarios y canales de TV para ver en vivo fútbol.
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy lunes 5 de enero. La acción no se detiene y viviremos dos encuentros por la Copa Africana de Naciones. Además, tenemos compromisos en la Championship de Inglaterra.
Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Egipto vs Benín
|Bet365, Win Sports, Win+ Futbol, Zapping
|14:00
|Nigeria vs Mozambique
|Bet365, Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Leicester City vs West Bromwich Albion
|Disney Plus y ESPN 5
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:05
|Al Jubail vs Al Arabi
|7:20
|Al-Anwar vs Al Adalh
|7:45
|Abha vs Diriyah
Partidos de hoy por la Ligue 1 Argelia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|JS Kabylie vs MB Rouisset
|14:00
|MC Alger vs CS Constantine
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Hora
|Partido
|Canal
|3:00
|Macarthur vs Auckland
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX Femenil
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|León vs Cruz Azul
|FOX One
|19:00
|Toluca vs Tijuana
|ViX
|21:06
|Santos Laguna vs América
|FOX One
Partidos de hoy por la Supercopa de Turquía
|Hora
|Partido
|Canal
|12:30
|Galatasaray vs Trabzonspor
|Betano
