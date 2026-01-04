0

Partidos de hoy, lunes 5 de enero: Programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 5 de enero del 2026. Horarios y canales de TV para ver en vivo fútbol.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 5 de enero.
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 5 de enero. | AFP | Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy lunes 5 de enero. La acción no se detiene y viviremos dos encuentros por la Copa Africana de Naciones. Además, tenemos compromisos en la Championship de Inglaterra.

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

HorariosPartidosCanales
11:00Egipto vs Benín Bet365, Win Sports, Win+ Futbol, Zapping
14:00Nigeria vs Mozambique Bet365, Zapping, Claro TV+

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
15:00Leicester City vs West Bromwich AlbionDisney Plus y ESPN 5

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
7:05Al Jubail vs Al Arabi
7:20Al-Anwar vs Al Adalh
7:45Abha vs Diriyah

Partidos de hoy por la Ligue 1 Argelia

HorariosPartidosCanales
11:45JS Kabylie vs MB Rouisset
14:00MC Alger vs CS Constantine

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HoraPartidoCanal
3:00 Macarthur vs AucklandBet365

Partidos de hoy por la Liga MX Femenil

HorariosPartidosCanales
19:00León vs Cruz AzulFOX One
19:00Toluca vs TijuanaViX
21:06Santos Laguna vs AméricaFOX One

Partidos de hoy por la Supercopa de Turquía

HoraPartidoCanal
12:30Galatasaray vs TrabzonsporBetano

