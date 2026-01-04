Oficial: Luis Advíncula tomó firme medida en medio de su posible llegada a Alianza Lima - VIDEO

El préstamo del lateral derecho Marco Huamán a Cienciano del Cusco, avivó los rumores sobre una posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima para la temporada 2026. Desde Argentina, señalan que el 'Rayo' quiere mayor continuidad esta temporada, por lo que su salida del elenco 'Xeneize' sería un hecho.

La firme medida que tomó Luis Advíncula tras posible fichaje por Alianza Lima

Al igual que los íntimos, el conjunto 'Azul y Oro' acaba de arrancar con su pretemporada. En tal sentido, a través de un reciente video que publicó oficialmente la institución argentina en su cuenta de 'X', se observa como Advíncula decidió ser parte de este nuevo periodo, previo al arranque de la Liga Profesional.

El último viernes 2 de enero, el popular 'Bolt' se reencontró con varios de sus compañeros en el predio de Ezeiza. Los integrantes del plantel trabajaron bajo las órdenes de Claudio Úbeda, muy enfocados en el próximo inicio del torneo local.

(Video: Boca Juniors)

Luis Advíncula aún no define su futuro

Pese a haber participado de los primeros días de la pretemporada con Boca Juniors, el experimentado futbolista de la selección peruana todavía no define su futuro este 2026. Como se conoce el 'Rayo' viene siendo seguido muy de cerca por Alianza Lima, y en los próximos días podría desvincularse para acordar su fichaje con el cuadro íntimo. Horas claves.

Luis Advíncula termina contrato con Boca Juniors este 2026

Luis Advíncula culmina contrato con el equipo 'Xeneize' en diciembre de 2026. Desde hace varios meses la prensa argentina había informado que el ex Rayo Vallecano no iba a renovar su contrato con el club.

Valor en el mercado de Luis Advíncula

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, el jugador de 35 años permanece cotizado en 200 mil euros en el mercado de pases. Su máximo valor (3 millones de euros) lo alcanzó en el 2018.