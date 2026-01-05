En las últimas semanas se han concretado diferentes operaciones por clubes de la Liga 1. Desde elementos extranjeros, hasta peruanos que juegan en el exterior y pueden pegar la vuelta, como es el caso de Luis Advíncula, que suena para reforzar a Alianza Lima. Sin embargo, 'Bolt' no sería el único de un jugador nacional que vuelve al país.

Nos referimos a Sebastián Gonzales Zela, quien estuvo en en Alianza Lima en 2021, y en el segundo semestre lo jugó en el KF Teuta, equipo que milita en la Primera División de Albania y que recientemente anució la salida del artillero nacional.

"KF Teuta anuncia la finalización de su cooperación con Sebastián Gonzales Zela. El club agradece al jugador su aporte y le desea muchos éxitos en el futuro de su carrera. ¡Gracias Zela!", fue el mensaje con el que comunicaron la salida del artillero.

Sebastián Gonzales Zela dejó de pertenecer al KF Teuta de Albania.

En el club albano jugó 12 partidos y no convirtió goles, por lo que se espera que el 'Tanque' vuelva a la Liga 1, esto en caso no consiga otra oferta en el fútbol del exterior.

¿Es factible un retorno a Alianza Lima? Complicado, al menos para el presente mercado, porque en Matute ya cuentan con tres centrodelanteros: Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos.

Sebastián Gonzales Zela fue campeón con Alianza Lima

Sebastián Gonzales Zela jugó la temporada 2021 en Alianza Lima y formó parte del título obtenido por los blanquiazules en aquella temporada bajo la dirección técnica de Carlos Bustos.