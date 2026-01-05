Mr. Peet reveló si Alianza Lima dará el golpe y fichará a Fernando Pacheco: "La tenemos..."

Con miras a cumplir una destacada temporada 2026, Alianza Lima viene reforzando su plantilla con diferentes nombres. La más reciente incorporación fue la de Marcelo Antoni, pero este no sería el último elemento en sumarse. Se habla de Luis Advíncula y de acuerdo con Peter Arévalo, también existe la posibilidad de fichar a Fernando Pacheco.

De acuerdo con lo declarado por Mr Peet, algunos días atrás consultó sobre la posibilidad de que 'Mpaché' llegue a La Victoria tras desvincularse de Sporting Cristal. ¿Qué tan real es esta esta posibilidad?

Video: Madrugol.

"El nombre que están vinculando es el Fernando Pacheco. Cuando me dieron el nombre de Mateo Antoni, pregunté por Fernando Pacheco. Me dijeron 'es una posibilidad que la tenemos que definir con Pablo Guede'", dijo el periodista deportivo en la última emisión de su programa Madrugol.

"Es una situación que no está definida, no está cerrada, 'estamos atentos a cualquier requerimiento del técnico', fue lo que me dijeron", agregó Arévalo, que aseguró que no tiene más información, aunque no descarta la chance de que el extremo de 26 años juegue por los 'íntimos' y prometió indagar más sobre esta posibilidad.

Fernando Pacheco y sus números en 2025

En la Liga 1 2025, Fernando Pacheco jugó 24 partidos y solo anotó un gol, además dio tres asistencias. En Copa Libertadores disputó tres partidos y acumuló un pase gol. Cabe señalar que no se le contabiliza un tanto convertido a Binacional en Juliaca, porque el partido fue anulado por el descenso administrativo del 'Poderoso del sur'.

Fernando Pacheco fue descartado en Cienciano

En los últimos días también se habló sobre que Fernando Pacheco iba a llegar a Cienciano, pero el propio Horacio Melgarejo, estratega del 'Papá', descartó el fichaje.

"Pacheco es un chico al que quiero mucho, lo tuve en el 'Muni', pasamos buenos momentos, pero estamos valorando otras posibilidades para Cienciano y otras características, la posibilidad no es real", dijo el DT argentino en conferencia de prensa.