Oficial: Alianza Lima impacta tras anunciar la salida de futbolista que llegó desde el extranjero

Alianza Lima tendrá una dura competencia en la Liga Femenina 2026, ya que varios equipos buscarán evitar el tricampeonato de las íntimas. Para eso la directiva del conjunto blanquiazul deberá definir la incorporación de nuevas figuras que estén a la altura del plantel. Sin embargo, este domingo, el club informó sobre la salida de una integrante extranjera.

Alianza Lima comunicó la salida de figura extranjera en pleno 2026

Rafaella Marques se ganó el cariño de toda la hinchada victoriana luego de ser pieza fundamental en la obtención de los títulos nacionales del 2024 y 2025. Sorpresivamente, todo hace indicar que la mediocampista decidió seguir con su carrera en el extranjero este año; razón por la cual, el cuadro grone confirmó su partida del club a través de las redes sociales.

Alianza Lima Femenino hace oficial la salida de Rafinha Marques/Foto: X

Mediante un emotivo mensaje, Alianza Lima Femenino le agradeció a la brasileña por todo el esfuerzo y compromiso que mostró vistiendo la camiseta blanquiazul estas últimas temporadas, de igual modo, le expresaron sus mejores deseos en sus próximos desafíos profesionales.

Rafinha Marques se consolidó en Alianza Lima Femenino/Foto: Instagram

"Gracias por entregar tu corazón con la blanquiazul, capitana. Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto. Esta siempre será tu casa Rafinha", indicaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Rafaella Marques llegó a Alianza Lima procedente de Avaí Kindermann

Con miras a afrontar la Liga Femenina 2024, Alianza Lima acordó la llegada de la futbolista Rafinha Marques, procedente de Avaí Kindermann de Brasil. La destacada volante de 31 años mostró toda su jerarquía en el plantel victoriano, a tal punto de ganarse la confianza del estratega chileno José Letelier hasta fines de 2025.

¿En qué clubes ha jugado Rafaella Marques?