En las últimas semanas, Alianza Lima no solo suma futbolistas, también acaba de cerrar la firma de importante sponsor. Esta incorporación ayudará a incrementar las arcas del club victoriano, aunque muchos se preguntan si esto afectará el tema de la transmisiones de sus partidos para el 2026.

Se trata de la multinacional española Movistar, que tiene presencia tanto en telefonía (fijo y móvil), internet y televisión. El anuncio lo hizo el propio club a través de sus canales oficiales, lo que generó la sorpresa entre los aficionados.

"Bienvenido a la familia blanquiazul, Movistar Perú. Nuevo Sponsor Oficial del Primer Equipo. Juntos, conectados por la pasión y el fútbol.

Juntos, seguimos avanzando", se lee en la publicación de los 'íntimos'.

Alianza Lima anunció que firmó con Movistar.

Recordemos que Movistar aparecerá en la parte superior y trasera de la camiseta, por lo que reemplazará a Bitel, compañía de telefonía vietnamita que estuvo en esa zona de la 'mica' en las campañas 2024 y 2025.

Entrando al tema deportivo, el plantel de Alianza Lima viene realizando la pretemporada desde el 2 de enero y en las próximas horas viajará a Montevideo para disputar el torneo de Serie Río de la Plata.

¿Los partidos de Alianza Lima serán transmitidos por L1 MAX?

La firma de Movistar como nuevo auspiciador no generará ningún cambio sobre la transmisión de sus encuentros. Los partidos de Alianza Lima se seguirá viendo a través de L1 MAX, porque tienen un convenio vigente con 1190 Sports.