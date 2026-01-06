Alianza Lima anuncia la incorporación de un ex Atlético Nacional para la temporada 2026

En pleno mercado de fichajes, Alianza Lima sorprendió a su hinchada anunciando la incorporación de tres elementos reconocidos y talentosos. Incluso, uno de ellos fue campeón dos veces en Colombia y una de esas oportunidades fue con Atlético Nacional, por lo que estamos hablando de un 'peso pesado' del fútbol sudamericano. ¿De quién se trata?

Mediante su cuenta oficial de 'X', los blanquiazules dieron la hora y anunciaron a los nuevos embajadores del club, entre los cuales hay una leyenda de renombre que fue medalla de bronce en la Copa América y mundialista en Argentina 78' y España 82'. Nos referimos al histórico Guillermo La Rosa, delantero letal de la selección peruana en la década de los 70'.

"Guillermo La Rosa, Juan De La Vega y Víctor Rostaing son nuestros nuevos embajadores leyenda. Ellos se unen a glorias del club como 'Pitín' Zegarra, José Velásquez, Jaime Duarte, César Cueto y Teófilo Cubillas, para seguir llenando de aliancismo nuestra institución. En el Club Alianza Lima, reconocemos la identidad y el corazón blanquiazul de nuestros ex jugadores e ídolos", indicó el elenco de Matute.

Los nuevos embajadores de Alianza Lima.

Guillermo La Rosa es ídolo de Alianza Lima

Resulta que Guillermo La Rosa es referente de Alianza Lima debido a que fue campeón de la Primera División del Perú tanto en 1973 como 1978. Además, en Atlético Nacional también hizo historia al hacerse con el título de 1981 y también es el cuarto máximo goleador en la historia del club con 50 dianas hasta la fecha. En Colombia también se llevó el trofeo nacional de 1984 con América de Cali.

"Jugué mucho tiempo con quienes ahora son embajadores y sabemos la importancia de este reconocimiento. Ser de Alianza Lima no es solo representarlo en el campo, sino también para toda la vida ", precisó el histórico delantero de la selección peruana, mostrándose orgulloso de ser un ídolo de los blanquiazules.