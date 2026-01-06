¿Velazco lo logró? Joao Grimaldo estampó su firma y se revela el millonario precio que pagaron

En los últimos días de habló del interés que tenía Universitario en contratar a Joao Grimaldo del Partizan, por lo que la hinchada le pidió a la administración ponerse las pilas y así cerrar la contratación. Ahora, el ex Sporting Cristal decidió estampar su firma y también se reveló el millonario monto que debieron pagar por él. Sin embargo, finalmente no llegará a la 'U' sino que irá a un histórico de Europa.

El medio Mozzart Sport informó mediante sus redes sociales que el delantero de la selección peruana seguirá con su carrera profesional en el 'viejo continente' y lo hará en el club más grande de toda República Checa: Sparta Praga. De esta forma, el atacante nacional tendrá una nueva oportunidad para mostrar su mejor versión y así poder migrar a una de las ligas más importantes del mundo.

Asimismo, se supo que el equipo pagó alrededor de 1.4 millones de euros por el pase de Joao Grimaldo (Partizan se queda el 15% de su pase) y jugará en la Primera División de República Checa. Por ello, si bien hubo un interés, se descarta totalmente que el ex Sporting Cristal vaya a llegar a Universitario de Deportes para luchar por el tetracampeonato de la Liga 1 este 2026.

Joao Grimaldo estuvo en el equipo del año de la Liga de Letonia.

Sparta Praga es el más grande de República Checa

El nuevo equipo de Joao Grimaldo es el más grande de su país. Sparta Praga tiene 21 títulos de la Primera División de Checoslovaquia, 14 de la Liga de República Checa, 8 de la Copa de Checoslovaquia, 22 de la Copa de República Checa, y 2 de la Supercopa de República Checa. En todos los torneos es el máximo ganador absoluto, salvo de la Supercopa que comparte con Viktoria Pilsen.

¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo?

Según el portal Transfermarkt, el hombre de la selección peruana tiene un precio de 700 mil euros en el mercado de fichajes, siendo esta una de sus cotizaciones más bajas debido a que en el 2024 llegó a costar 1.5 millones de euros. No obstante, su valor puede subir debido a que Sparta Praga pagó prácticamente el doble de lo mencionado por su pase.