Revelan el millonario monto que recibirá Sporting Cristal por la venta de Grimaldo a Sparta Praga

El atacante peruano Joao Grimaldo, que actualmente milita Riga FC. está a un paso de firmar con Sparta Praga. Según medios internacionales, solo restan detalles para que el jugador de 22 años pueda tener defender la camiseta de tradicional club de República Checa.

Esta noticia lo celebran en Sporting Cristal. Según indicó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares, los celestes cobraran aproximadamente "45.000 euros en concepto de mecanismo de solidaridad FIFA, por la transferencia de Grimaldo".

El monto que ganará Sporting Cristal por la venta de Joao Grimaldo.

Según indicaron en Transfermarkt, cuando Sporting Cristal vendió a Joao Grimaldo a Partizán, llegaron al acuerdo que se incluirá una bonificación de 15% del traspaso cuando el atacante deje el club de Serbia.

Transfermarkt y los detalles sobre el paso de Joao Grimaldo entre Cristal a Partizán.

¿Cuánto pagó Sparta Praga por Joao Grimaldo?

Mozzart Sport reportó que Sparta Praga pagó 1 300 000 euros por el pase de Joao Grimaldo a Partizán y luego puntualizó que recibirá el 15% de la próxima venta.

"El vicepresidente deportivo Predrag Mijatović llegó a buen puerto las negociaciones y los blanquinegros lograron devolver el dinero invertido en la adquisición de Joao Grimaldo, al que compraron a Sporting Cristal por 1 400 000 euros", expresaron.

¿Dónde realizó Joao Grimaldo las divisiones menores?

Joao Grimaldo pasó por Cantolao y Esther Grande de Bentín. En el 2016 llegó a la categoría juvenil de Sporting Cristal, donde la rompió y fue promovido al primer equipo de los celestes.