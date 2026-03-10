Filtran que la 'U' evalúa denunciar a jugadores de Alianza por caso Rabanal, Concha y Fara

Universitario de Deportes ha quedado relegado en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2026. Por si esto no fuese poco, aún están en la espera de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF ante la denuncia presentada por Alianza Lima en contra de Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara. Ante ello, la directiva evalúa tomar acciones si castigan a los integrantes del club.

Universitario evalúa denunciar a jugadores de Alianza Lima por caso Rabanal, Concha y Fara

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta indicó que la directiva de Universitario está expectante a conocer la decisión de la Comisión Disciplinaria en contra de los jugadores Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal tras la discusión con hinchas en el partido de Sporting Cristal.

Sin embargo, según indicó el periodista deportivo, en la escuadra de Ate tienen preparados una serie de episodios para denunciar a jugadores de Alianza Lima, con el fin de devolver la denuncia que presentaron en contra los jugadores y el técnico crema. Esto en caso el ente rector del fútbol peruano decida sancionarlos.

Video: Modo Fútbol

"Lo que me dijeron en la 'U', desde la administración, es que si la Comisión Disciplinaria sanciona y hace un mal precedente con el caso de lo que pasó en el Gallardo, tienen listo una serie de escritos para presentar denuncias contra Alianza Lima”, reveló el citado comunicador.

De hecho, Peralta indicó que uno de estas denuncias será el altercado verbal que tuvo Paolo Guerrero con los hinchas de Sporting Cristal durante la temporada pasada. Asimismo, señaló que esta denuncia se puede presentar, considerando que las acciones no prescriben.

“Uno de ellos es lo que pasó con Paolo Guerrero con los hinchas de Sporting Cristal el año pasado, no prescribe. Lo que dicen es que tienen cinco casos en contra de Alianza Lima", señaló el hombre de prensa.

¿Cuándo se sabrá las sanciones conta Rabanal, Concha y Fara?

De momento, no hay una fecha confirmada para conocer las sanciones en contra de los integrantes de Universitario por lo sucedido en el clásico moderno ante Sporting Cristal. Sin embargo, se prevé que la resolución salga en el transcurso de esta semana, luego de que las partes presentaran sus descargos.