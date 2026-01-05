Centrocampista de Sporting Cristal es nuevo jugador de Cienciano para la temporada 2026

Cienciano es uno de los equipos que tuvo protagonismo en el mercado de pases. El 'Papá' quiere ganar la Liga 1 2026 y volver a conquistar la Copa Sudamericana, por ello, decidió fortalecer su plantel con destacados talentos.

Mediante su cuenta de X, Gustavo Adrianzén informó que Henry Caparó es nuevo jugador de Cienciano. El 'Papá' llegó a un acuerdo con Sporting Cristal por el préstamo del volante de 20 años.

Agregó que el jugador ya se encuentra en Pisaq para realizar los trabajos de pretemporada con Cienciano. Un refuerzo que desata la ilusión de los hinchas del conjunto 'rojo'.

Henry Caparó jugará en Cienciano en calidad de préstamo.

Henry Caparó es una de las promesas de Sporting Cristal

Henry Caparó es un jugador que ilusiona en Sporting Cristal. A sus 20 años, el volante se ganó la confianza de Paulo Autuori e incluso tuvo su oportunidad para disputar la Copa Libertadores.

En total disputó 3 partidos en el torneo continental y 8 compromisos en la Liga 1. También participó en la Copa Libertadores Sub 20 con los celestes.

El valor de Caparó en el mercado de pases es de 50 mil euros. Formó parte de la reserva de Cusco FC y en Cienciano buscará consolidar su juego.