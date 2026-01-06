Sporting Cristal da el batacazo y está cerca de incorporar a futbolista de Portugal: "Objetivo"

Sporting Cristal sorprendió esta tarde con una conferencia de prensa a cargo del director general de fútbol, Julio César Uribe. El directivo de la institución celeste sorprendió a todos los presentes al revelar que están a un paso de sumar un nuevo elemento en su plantel profesional proveniente de Portugal.

Sporting Cristal sumará a futbolista proveniente de Portugal

En palabras del popular 'Diamante', la dirección deportiva de Sporting Cristal informó que ha solicitado formalmente el regreso de Leonardo Díaz. El defensa de 21 años fue formado en tienda 'rimense', pero a mediados del 2025 fue cedido a Leixoes de la Segunda División de Portugal.

La idea era que el futbolista tenga continuidad con el elenco luso en busca del ascenso a Primera División. No obstante, el central nacional no ha tenido los números esperados y ahora la directiva celeste pide su regreso para que forme parte del plantel con miras a lograr el título nacional del 2026.

"Lo de 'Leo' (Leonardo Díaz), se pidió su retorno, por la consideración de la institución en base a lo que le puede aportar en el objetivo de ser campeones", manifestó Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal.

(VIDEO: Jordy Flores)

Leonardo Díaz regresa a Sporting Cristal: sus números en Portugal

Durante casi medio año con Leixoes de la Segunda División de Portugal, Leonardo Díaz no afrontó ningún solo partido con el primer equipo. Solo registra dos compromisos son la categoría sub 23, en el que sumó un total de 176 minutos y una asistencia. Esto no solo afectó su rodaje en el fútbol profesional, sino que generó una caída abrupta en su valor de mercado.

Hoy por hoy, el equipo de Leixoes se encuentra en el último lugar de la clasificación de la Segunda División de Portugal, teniendo a un Leonardo Díaz sin tener minutos en el primer equipo. Ahora, retornará a la capital limeña y buscará acoplarse a la pretemporada al mando de Paulo Autuori.

Leonardo Díaz tiene contrato vigente con Sporting Cristal.

Valor de mercado de Leonardo Díaz

Según el portal "Transfermarkt", Leonardo Díaz tiene un valor de mercado de 150 mil euros a sus 21 años de edad. La mejor versión del defensa fue en la temporada 2025, al llegar a registrar una cifra de 350 mil euros bajo la dirección de Guillermo Farré.