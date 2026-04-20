¡Mucha atención! Un hombre salvadoreño, quien fue alcanzado por siete disparos de agentes de inmigración (ICE) en Patterson, se encuentra enfrentando un complicado proceso judicial, esto luego de ser acusado de intentar embestir a los oficiales con su vehículo. La decisión fue tomada por un juez federal en Sacramento, quien determinó que el acusado permanecerá bajo custodia mientras se espera el inicio de su juicio.

Salvadoreño termina bajo custodia tras ser baleado siete veces por agentes del ICE; fue acusado de agresión

'The Sacramento Bee' y otros portales internacionales compartieron más información sobre la situación del extranjero Carlos Iván Mendoza Hernández, un sujeto de Patterson, de 36 años, que tiene en su contra un cargo grave por agresión a un agente federal utilizando su vehículo como arma, esto luego de un hecho violento durante una parada de tráfico el 7 de abril.

Sobre este caso, la jueza de primera instancia, Allison Claire, decidió que Mendoza Hernández debía ser liberado mientras avanzan los procedimientos judiciales. Sin embargo, los fiscales del gobierno impugnaron esta resolución y pidieron una nueva audiencia ante un juez superior.

En respuesta, hoy, lunes 20 de abril, el juez de distrito, Dale Drozd, anuló la decisión anterior, argumentando que el intento de escapar en auto indicaba que Mendoza Hernández representaba un riesgo de fuga, lo que justificaba su detención. “Por la razón que sea, ya sea premeditada o presa del pánico, el señor Mendoza Hernández estaba tomando medidas extremas para evitar ser detenido”, aseguró.

¿Qué más se sabe sobre Carlos Iván Mendoza y su arresto?

Vale añadir que, según lo expuesto por las autoridades y la prensa, el 13 de abril, el FBI asumió la custodia de un detenido, quien fue inicialmente llevado a un centro penitenciario en Sacramento.

Posteriormente, su ubicación cambió a la cárcel del condado de Stanislaus, situada en Modesto. Tras unas semanas, fue trasladado a la cárcel del condado de Yuba, pero finalmente fue transferido a un centro federal en California City, el cual también alberga a personas detenidas por el ICE.