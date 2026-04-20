¡Mucha atención! Luego de tres meses de la polémica redada de la Patrulla Fronteriza en Charlotte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo cuestionados arrestos de aproximadamente 2.300 personas, alcanzando cifras mensuales récord que superan las registradas antes del aumento en las detenciones en las diversas zonas de EE. UU.

Según un análisis de ‘The Charlotte Observer’, basado en datos federales del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, cerca de la mitad de los arrestados dejaron el país americano, principalmente con destino a México, Honduras y Guatemala. ¿Cuáles son los últimos movimientos de ICE y las autoridades federales?

Cuidado, inmigrantes: exponen arrestos discretos del ICE y la Patrulla Fronteriza en este estado

A través de la información actualizada de este medio sobre arrestos, detenciones y deportaciones, además de los datos propios del gobierno federal mediante la Ley de Libertad de Información, se compartió las cifras de arrestos hasta principios de marzo, lo que eleva a casi 6.500 el total de personas detenidas por el ICE en Carolina del Norte desde la llegada de Trump a la presidencia.

Cuidado, inmigrantes: exponen arrestos discretos del ICE y la Patrulla Fronteriza en este estado.

Durante las últimas festividades, se llevaron a cabo arrestos de 10 personas en el Día de Acción de Gracias, 14 en Nochebuena y Navidad, y 19 en Nochevieja y Año Nuevo. Entre el 15 y el 19 de noviembre del 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza se hicieron presentes en el condado de Mecklenburg, usando camionetas y cubriendo sus rostros, lo que dio con la detención de muchos.

Incluso, en un polémico caso, los agentes rompieron la ventanilla del vehículo de un hombre para robarle las llaves y también irrumpieron en una iglesia, sacando a la fuerza a un joven trabajador de un supermercado. Estos hechos generaron un gran impacto en miles de estudiantes extranjeros y familias de inmigrantes.

27 inmigrantes arrestados por día en el mes de marzo

A través del informe de ‘The Charlotte Observer’, se confirmó que, durante los primeros 10 días de marzo, las autoridades llevaron a cabo el arresto de 270 individuos, lo que equivale a un promedio de 27 arrestos diarios.

Esta cifra contrasta notablemente con el promedio de aproximadamente 12 detenciones diarias registrado tras la llegada de Trump a la presidencia en enero del 2025, así como con las cerca de 10 detenciones diarias observadas en febrero del mismo año. La estrategia implementada en Carolina del Norte se aleja de la tendencia a nivel nacional, donde los datos indican una disminución en las detenciones por parte del ICE.