¡Importante aviso para los latinos! Las autoridades migratorias de Estados Unidos brindan diversos documentos migratorios, algunos de los cuales se encuentran restringidos para ciertos grupos específicos. Entre ellos se encuentra la Visa Láser, también conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), la cual está disponible solo para ciudadanos mexicanos.

No obstante, según lo mencionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es necesario resaltar que el uso indebido de este documento puede traer consigo la expulsión del territorio estadounidense por parte de las autoridades federales. ¿Por qué? Esto es lo que se sabe.

Atención, inmigrantes: expulsarán a latinos que usen este documento de forma incorrecta

Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que el uso de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como visa láser, se encuentra sujeto a restricciones estrictas en el país americano.

Tal como señaló ‘El Cronista’, los ciudadanos mexicanos son el grupo en específico que deberá tener cuidado, pues un mal uso de este documento puede resultar en la expulsión inmediata del país. La BCC hace posible el ingreso a la nación americana únicamente por vía terrestre y bajo condiciones específicas que deben cumplirse rigurosamente.

Atención, inmigrantes: expulsarán a latinos que usen este documento de forma incorrecta.

Por ello, cualquier intento de viajar fuera de las áreas autorizadas o usarla como único documento para otros tipos de transporte puede desencadenar controles migratorios más rigurosos. Las autoridades han advertido que el incumplimiento de estas normativas puede llevar a la negativa de ingreso o a acciones inmediatas, como la expulsión definitiva de EE. UU.

¿Cuál es el error más habitual que cometen los inmigrantes mexicanos?

Según los informes, uno de los errores más comunes al usar la visa láser es tratarla como si fuera una visa completa. Este inconveniente se presenta, por ejemplo, al intentar abordar vuelos internos en el país de Trump o al ingresar por rutas no autorizadas solo con este documento.

Además, sobrepasar el tiempo de permanencia o salir fuera del área fronteriza permitida puede representar una violación a las condiciones de uso establecidas. Estas infracciones son identificadas durante los controles migratorios, lo que puede resultar en la anulación del ingreso o en sanciones que perjudicarán a largo plazo.