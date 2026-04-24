ALERTA MÁXIMA, inmigrantes latinos en EE. UU.: hombre de San Diego se declara CULPABLE de hacerse pasar por agente de ICE para ESTAFARLOS

Un caso que generó alarma entre inmigrantes latinos en Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate los fraudes relacionados con trámites migratorios. Un hombre residente en San Diego admitió ante la justicia federal que se hacía pasar por agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para estafar a personas indocumentadas del condado de Orange, a quienes prometía ayuda para obtener la residencia legal y la ciudadanía estadounidense.

Según informó The San Diego Union-Tribune, el acusado engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que podía gestionar beneficios migratorios oficiales a cambio de grandes sumas de dinero, aprovechándose de la vulnerabilidad de la comunidad migrante.

Hombre de San Diego fingía ser agente de ICE para estafar a inmigrantes latinos en Estados Unidos

El implicado fue identificado como Davyd George Brand Jiménez, de 55 años, residente de San Ysidro, quien se declaró culpable de 10 cargos federales en un tribunal del centro de Los Ángeles el miércoles 22 de abril. Entre los delitos admitidos figuran suplantación de identidad de funcionario federal, fraude postal y electrónico, robo de identidad agravado y uso indebido de sellos oficiales del gobierno de EE. UU.

Las autoridades federales detallaron que el acusado se hacía pasar por un supuesto agente especial de ICE e incluso afirmaba ser funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. En algunos casos, aseguraba ocupar un cargo inexistente denominado "G-18" para reforzar su falsa autoridad.

De acuerdo con la investigación, Brand Jiménez cobraba entre 10.000 y 20.000 dólares a cada víctima, asegurando falsamente que podía ayudarlas a obtener permisos de trabajo, Green Cards y ciudadanía estadounidense. Sin embargo, nunca presentó solicitudes reales ni gestionó beneficios migratorios para los afectados.

Estafa migratoria en San Diego: documentos falsos, identidades robadas y órdenes de deportación simuladas

El esquema fraudulento no solo incluyó promesas falsas, sino también la elaboración de documentos apócrifos. El acusado llegó a falsificar papeles migratorios con sellos del gobierno de Estados Unidos, incluyendo una supuesta orden de suspensión de deportación que entregó a una víctima como "garantía" de protección contra la expulsión del país.

En otro caso, proporcionó a una persona una tarjeta de Seguro Social, una identificación de California y un pasaporte estadounidense, indicándole que los utilizara bajo una identidad falsa para trabajar y residir en el país, lo que agravó aún más el impacto del fraude sobre los inmigrantes latinos afectados.

La audiencia de sentencia fue programada para el 16 de julio. Brand Jiménez podría enfrentar hasta 117 años de prisión, además de una multa de hasta 4 millones de dólares y la obligación de pagar más de 152.000 dólares en restitución a por lo menos 25 víctimas, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.