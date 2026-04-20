ALERTA ROJA para legales e inmigrantes en EE. UU.: estas personas NO podrán RENOVAR la licencia de conducir y serán vetados AHORA
Nueva York impactó a la comunidad al tomar la decisión de revocar la licencia de conducir a este grupo, quienes ya no podrán renovarla o usarla para circular.
¡Aviso importante! El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) ha compartido, a través de su página web oficial, más información sobre los plazos que deben seguir todos los conductores que deseen renovar su licencia de conducir. Es necesario cumplir con estos tiempos establecidos, ya que, al sobrepasarlos, la licencia se considera automáticamente inválida para el proceso de renovación. ¿Qué más está pasando en este estado?
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Estas personas NO podrán renovar la licencia de conducir y serán vetados ahora en Estados Unidos
Según ‘El Cronista’ y la misma entidad DMV, la renovación de licencias de conducir se permite únicamente en el año anterior a su vencimiento y hasta un máximo de dos años después de su fecha de vencimiento. De manera oficial se señala lo siguiente: “renovar tu licencia en cualquier momento dentro de este periodo no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”.
Estas personas NO podrán renovar la licencia de conducir y serán vetados ahora en Estados Unidos.
No obstante, es importante precisar que los documentos que hayan expirado por más de dos años no podrán ser renovados y deberán ser gestionados desde el inicio, como si nunca se hubieran tramitado. Esta medida ha llamado la atención para muchos de los conductores.
En tanto, las autoridades confirmaron que, para quienes necesiten solicitar un nuevo original, será necesario aprobar una evaluación de conocimientos y visión, además de completar un curso previo a la obtención de la licencia y aprobar el examen de conducción, respectivamente.
Confirman multas para estos conductores en Nueva York
Bajo este contexto, se ha establecido que las multas por infracciones relacionadas con la caducidad de la licencia varían según el tiempo transcurrido.
Para las licencias que hayan vencido por un periodo de 60 días o menos, las sanciones oscilan entre US$25 y US$40, a las que se suman recargos estatales y locales. En el caso de licencias con más de 60 días de caducidad, las multas pueden alcanzar entre US$75 y US$300, también incrementadas por los recargos correspondientes.
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