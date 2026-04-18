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ALERTA con IRS, contribuyentes: enviarán a agentes ARMADOS a visitar casa por casa de los que hayan realizado esto y SIN NOTIFICACIÓN

El IRS confirmó próximas visitas domiciliarias sin aviso a aquellos contribuyentes que hayan incurrido en ciertas irregularidades fiscales. ¿A quiénes afecta?

Melanni Miranda
IRS: enviarán a agentes armados a visitar casa por casa de los que hayan realizado esto y sin notificación.
IRS: enviarán a agentes armados a visitar casa por casa de los que hayan realizado esto y sin notificación. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Mucha atención! Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó, a través de su página oficial, sobre las situaciones en las que sus agentes pueden hacerse presentes en la vivienda o establecimiento de un contribuyente. Si bien las visitas inesperadas son poco comunes, las autoridades aseguraron que, en determinados casos, los agentes certificados tienen la facultad de realizar visitas sorpresivas como parte de sus investigaciones. ¿A quiénes perjudica?

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IRS: enviarán a agentes armados a visitar casa por casa de los que hayan realizado esto y sin notificación

'El Cronista' y otros portales compartieron más detalles sobre la última medida que tomó la entidad. Según la agencia federal, los agentes especiales forman parte de la unidad de Investigación Criminal del IRS y son los únicos funcionarios armados que cuentan con el apoyo para llevar a cabo las visitas en los hogares de ciertos contribuyentes.

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IRS: enviarán a agentes armados a visitar casa por casa de los que hayan realizado esto y sin notificación.

Su labor principal consiste en investigar delitos fiscales que infringen el Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las normativas sobre blanqueo de capitales.

El IRS ha señalado que estos oficiales cuentan con toda la facultad de visitar a un contribuyente sin previo aviso o comunicarse sin notificación para llevar a cabo sus indagaciones. Además, pueden contactar a terceros vinculados al caso o enviar correos electrónicos a través de plataformas externas.

Es necesario resaltar que estos agentes no solicitan pagos ni requieren información personal, como el Número del Seguro Social (SSN). Además, no intervienen en asuntos relacionados con impuestos.

¿Qué hacer si los agentes visitan tu casa?

La agencia ha informado que, en caso de que un agente especial del IRS realice una visita inesperada, el contribuyente tiene la opción de utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para verificar la autenticidad del agente.

Según el IRS, “los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, lo que permite a los ciudadanos confirmar la identidad del oficial que se presenta.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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