¡Importante! Joshua Aaron, músico y desarrollador tecnológico, lanzó la aplicación ICEBlock para dispositivos iOS. Esta herramienta clave permite a los usuarios recibir alertas y mantenerse informados sobre la presencia de funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diversas áreas de EE. UU. AQUÍ todo sobre esta innovación.

Esta app de iPhone advierte a inmigrantes sobre la presencia de agentes de ICE en EE. UU.

'ABC7' y otros portales internacionales informaron que Joshua Aaron, músico y desarrollador tecnológico, diseñó la aplicación ICEBlock para dispositivos iOS, enfocada en advertir a los usuarios sobre la presencia de funcionarios de ICE en diversas áreas del país americano.

Esta plataforma, disponible desde abril de 2025, surgió como respuesta a las redadas implementadas por el gobierno de Donald Trump, que forman parte de sus políticas migratorias en este nuevo mandato del republicano.

Esta app de iPhone advierte a inmigrantes sobre la presencia de agentes de ICE en EE. UU.

A través de una entrevista con CNN, publicada el 30 de junio del 2025, Aaron expresó su deseo de actuar ante la situación actual, confirmando: “Cuando vi lo que estaba pasando en este país, quise hacer algo para luchar”.

Hasta el momento, ICEBlock ha acumulado más de 20.000 usuarios, principalmente en Los Ángeles, California, lugares donde se han intensificado las protestas en contra de los operativos de ICE dirigidos a la comunidad migrante. AQUÍ LINK del app: https://www.iceblock.app/

Más sobre ICEBlock

La app de iPhone se ha desarrollado como un sistema de alerta temprana, permitiendo a los usuarios acceder a un mapa interactivo donde pueden registrar alertas sobre la presencia de agentes.

Además, la plataforma ofrece la posibilidad de añadir notas que proporcionen información adicional, como la vestimenta de los efectivos o los vehículos que utilizan. Gracias a esta funcionalidad, un usuario que se encuentre a ocho kilómetros de distancia de quien emitió la alerta podrá recibir la notificación de forma inmediata.