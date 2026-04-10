¡Mucha atención! Agentes federales de inmigración en Maryland, Estados Unidos, confirmaron recientemente su acceso a la base de datos de licencias de conducir del estado para detener a un conductor en el condado de Howard, esto pese a que no existía una infracción de tránsito ni una orden de arresto pendiente, tal como se evidenció en una declaración jurada federal. ¿Qué está pasando en dicha zona y cuáles son las nuevas leyes migratorias?

ICE recurre a la base de datos de las licencias de conducir en este estado para detener a inmigrantes en EE. UU.

‘Fox News’ compartió más detalles sobre esta situación que se vive en Maryland. Vale resaltar que, en el marco de la "Operación Recuperar Estados Unidos”, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde enero, llevaron a cabo verificaciones de matrículas en aproximadamente 10 vehículos, utilizando bases de datos policiales que contienen información sobre permisos de conducir y registros.

ICE recurre a la base de datos de las licencias de conducir en este estado para detener a inmigrantes en EE. UU.

Tal como expone la declaración jurada del FBI, de estas revisiones, nueve no resultaron en acciones coercitivas. No obstante, la décima se centró en Santos Alvarenga-Rodriguez, de 47 años, quien fue interrogado y detenido tras detectarse restricciones en su licencia de conducir de Maryland.

El caso de Rodríguez, el cual fue difundido por los medios internacionales y autoridades, ha suscitado atención, dado que cerca de 250.000 conductores en Maryland presentan restricciones similares en sus licencias. Estas incluyen la designación “A”, que prohíbe el uso de la licencia para compra de armas de fuego, y la designación “U”, que limita su uso para fines federales, como abordar un avión.

¿Qué deben tomar en cuenta las personas en Maryland?

Con relación a este contexto, es muy necesario que, aquellos individuos que viven en Maryland y no logran evidenciar su residencia legal, tomen las precauciones, pues podrían enfrentar limitaciones en sus licencias de conducir, similar a otras restricciones existentes.

Un caso particular es la restricción “A”, que evidencia que el conductor en mención posee antecedentes penales por un delito grave, lo que le impide adquirir un arma de fuego. La medida tiene como finalidad regular el acceso a ciertos derechos en función del historial legal de los solicitantes extranjeros.