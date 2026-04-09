ALERTA ROJA en la gasolinera Walmart del condado de Lebanon: policía busca a sospechoso tras AGREDIR VIOLENTAMENTE a dos personas, incluida una MUJER MAYOR

El Departamento de Policía Regional del Condado de Lebanon ha solicitado la colaboración de la comunidad tras un violento incidente ocurrido en la gasolinera Walmart ubicada en la cuadra 1300 de East Lehman Street, en North Lebanon, Estados Unidos. La policía busca identificar al sospechoso que agredió a dos personas, una de ellas una mujer mayor, en un hecho que ha generado alarma en la zona.

¿Qué ocurrió en la gasolinera de Walmart en el condado de Lebanon?

De acuerdo con WGAL News 8, "los agentes fueron enviados a la gasolinera tras recibir un aviso de agresión". Durante el altercado, el sospechoso profirió un insulto racista y lanzó una taza que contenía fluidos corporales y café, junto con cigarrillos, contra las dos víctimas. La situación, según los reportes policiales, dejó a la comunidad consternada y mantuvo a las autoridades en alerta para dar con el responsable.

Se pide información sobre el sospechoso.

La policía pide ayuda para identificar al sospechoso en Estados Unidos

El individuo implicado huyó del lugar en una camioneta SUV blanca, que se cree era un Ford. Las autoridades del Departamento de Policía Regional del Condado de Lebanon solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el caso que llame al 717-273-8141 o que envíe pistas sobre la identidad del sospechoso. WGAL News 8 destaca que este llamado a la cooperación ciudadana es crucial para resolver rápidamente el incidente y garantizar la seguridad de la gasolinera Walmart y de sus clientes.